ACONTECERES

DESFOGUE

El tema presupuestal, salpicado de las medidas de “austeridad republicana” en el gobierno federal han generado una suerte de asfixia, no sólo a las entidades federativas por los recortes, creando un descontento por las políticas fiscales y de la distribución del ingreso, sino al interior de la misma 4T con limitaciones de recursos en las dependencias y paraestatales de la cual no ha escapado la llamada “empresa productiva del Estado” que es la principal fuente de recursos.

REFINERÍA

De las seis refinerías del país, la de Salamanca enfrenta una situación de obsolescencia en su infraestructura, como la planta catalítica, con una antigüedad de casi 50 años, que a finales del mes pasado generó pánico entre la población al generar un desfogue de gasóleos con altos contenidos de oxido de azufre. Frente a esto, el Observatorio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) es agudo en la crítica en contra del Gobierno de Cuarta y la risible inversión de 100 millones de pesos contratados para la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor al corte de mayo cuando las exigencias de inversión en esta planta son evidentes.

CONTAMINACIÓN

La mañana del jueves 23 de julio la dispersión de gasóleos en el municipio fue nota nacional y alertó a las autoridades municipales y estatales sobre la denuncia a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para que ponga remedio a estas fallas que ponen en riesgo la Salud Pública, no sólo de los salmantinos, sino de los municipios aledaños, ya que los desfogues se dispersan a más de 15 kilómetros.

TÓXICO

La emisión consistió en una mezcla de vapor con gasóleo y trazas de catalizador altamente nocivas para la salud, con mayor intensidad en los habitante de zonas cercanas a la empresa, aunque la morbilidad potencial alcanzará a miles de habitantes de la región. Con las medidas de “gasto mínimo” del gobierno federal, la rehabilitación de Riama aprobada para el ejercicio 2020 se están viendo insuficientes para frenar una tema de la agenda federal de salud y medio ambiente, privilegiándose los asuntos presupuestales.

CONTRERAS

Nuevamente los panistas Víctor Hugo Rueda Olmos y Emilia Verástegui de la Garma, los regidores independientes, Gerardo José Aguirre Cortés y María del Carmen Campos García; Oscar Ignacio González Alcaraz del PRI e incluso la morenista Alma Angélica Berrones Aguayo se evidenciaron como políticos con falta de sensibilidad social al oponerse a la aprobación de varios proyectos de electrificación, de alto impacto en el municipio, aunque al final la alcaldesa Beatriz Hernández logró rescatar este paquete de obras.

FALLAS

En la sesión virtual ordinaria del pasado jueves, por problemas de conexión con internet, la regidora Aída Muñoz Zetina no pudo emitir su voto, por lo que el bloque de oposición sistemática obtuvo mayoría. En el debate los regidores liderados por Víctor Hugo Rueda Olmos dijeron que no, pero aunque a la hora de levantar la mano se votó en contra, aun quedaba de por medio la sesión extraordinaria del día siguiente, dónde ya pudo votar sin problemas en el ordenador la edil Muñoz Zetina.

APROBADO

Así en la sesión extraordinaria la alcaldesa Beatriz Hernández logró su cometido bajo un enfoque social. Se aprobó la propuesta de modificación al Presupuesto de Egresos 2020, con lo que se rescata la ejecución del paquete de electrificaciones.

Y es importante el tema no sólo por la inversión de 19 millones de pesos, sino por el impacto que tendrá en el desarrollo social de las poblaciones más alejadas del municipio. Los regidores “contreras” demuestran su falta de sentido social, sin embargo, esta actitud seguramente les acarreará facturas electorales en el próximo proceso del 2021.

BENEFICIOS

Con esta aprobación se podrán realizar obras que benefician a la gente de las comunidades de Salamanca, donde no habían tenido antes la facilidad de acceder a la luz; estas obras están convenidas con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado, después de todo sigue habiendo regidores como María Isabel del Campo María, Aída Aracely Muñoz, Laura Robles, Alonso Olivares, Karina Cárdenas, y los dos síndicos Dolores Ochoa y José Luis Montoya quienes siguen luchando del lado de la alcaldesa para hacer llegar todas las obras, servicios y apoyos para los salmantinos.

TRASCENDER O NO

A falta de verdaderas propuestas que abonen al bienestar de Salamanca, la regidora panista Emilia Verástegui de la Garma, propuso en el Ayuntamiento ¡que se cobren multas! a las personas que no usen el cubrebocas; es incongruente porque en medio de la pandemia, los salmantinos y toda la gente lo que menos podemos es estar sacando “de a gratis” más dinero de nuestros bolsillos, si muy apenas está saliendo para que vivamos al día, y ahora la regidora propone que se multe a quienes no traen cubrebocas; sería mejor ver propuestas de obras, proyectos, servicios, algo que la haga trascender como edil, que la recordemos como una edil que trabajó y luchó por los salmantinos, porque a estas alturas está quedando como la regidora que le hace jalón y le cumple los caprichos a su homólogo regidor también panista Víctor Hugo Rueda Olmos. ambos en su encarnizada la lucha por seguir rasgando el hueso en una Administración, que ya tuvieron y que perdieron al gobernar mal por más de 15 años en Salamanca.

VESTIDOS Y ALBOROTADOS

Que por cierto la misma regidora Emilia Verástegui de la Garma es la que dejó plantados a los comerciantes de tianguis, a quienes solo utilizó y echó por delante para quejarse durante la pandemia, pero a quienes a final de cuentas dejó abandonados a su suerte, afortunadamente estos tianguistas ya eran atendidos por Desarrollo Social y fueron apoyados.

COVID-19

Hasta parece que algunos regidores no viven en Salamanca y es que solicitaron que las autoridades municipales, como si ellos no tuvieran responsabilidad, realicen operativos para prevenir los contagios por coronavirus, que a este viernes llegaron a 1,446 casos confirmados en Salamanca y 66 defunciones. Parece que no ven las campañas de difusión masiva para prohibir los accesos a plazas públicas, perifoneo en colonias y comunidades, los operativos donde interviene Fiscalización, Protección Civil, Seguridad Pública, Vialidad y hasta Guardia Nacional que reiteran a los ciudadanos el endurecimiento de las medidas sanitarias, incluso los filtros en la zona norte de Salamanca donde por dos semanas se aglomeraron hasta más de 4 mil personas con todo y sus vehículos.

CDE ESPURIO

Definitivamente que por culpa de grupúsculos ambiciosos y gandallas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tiene posibilidades ya no digamos recuperar, sino mantener por lo menos las actuales posiciones que tiene. El comité estatal ha sido tomado por asalto por los golpistas que comanda el candidato perdedor Gerardo Sánchez García para apoderarse de la presidencia, la secretaría general y obviamente de la secretaría de finanzas, amén de todas las posiciones. Hoy están convertidos en dirigentes espurios.

¿Y AMLITO?

Lo que llama la atención es que no ha habido un pronunciamiento por parte de Alejandro Moreno, mejor conocido como “Amlito”, dirigente nacional del PRI, pese a que en el cuartelazo desbancaron a su delegada Ruth Tiscareño. Quien se encuentra como pavorreal es el irapuatense Armando de la Cruz Uribe Valle quien toda su vida ha soñado con ocupar cargos importantes; incluso quiere ser presidente municipal, no lo dude que gobernador y hasta presidente de la república y si no, lo que caiga es bueno.

PENA Y TRISTEZA

Sin embargo, es uno de sus peores actos personales y políticos. La semana pasada el veterinario se prestó a “tomar protesta” como presidente legítimo del comité directivo estatal del PRI, idéntico a amlo cuando este, en un arranque de locura, se colocó la banda presidencial y tomó protesta como presidente legítimo del país. En el inmueble del tricolor estatal, mismo que el grupo del ex candidato perdedor (y por mucho) a la gubernatura, Gerardo Sánchez, tienen secuestrado desde hace algunas semanas, se llevó a cabo esta farsa a la que tristemente se prestó Uribe Valle.

SE SACRIFICA

Por lo visto sigue las órdenes de quien se asegura que traicionó ($) a su partido en plena campaña y ahora seguramente está pensando en otra negociación en lo oscurito para obtener beneficios única y exclusivamente para él, usando a sus títeres, como es el caso de quien se dice que se está “sacrificando” para obtener la regiduría número uno en el siguiente ayuntamiento fresero, para él o para quien él diga.

JUGARRETAS

Y miren que no estamos pensando en el lado jurídico, en donde podrán tener o no la razón los amigos de Armando; eso queda muy lejos del hecho en sí mismo; lo que se señala es la ambición de poder que a todas luces se puede observar y prestarse a este tipo de jugarretas a sabiendas de que su padrino, el infumable Gerardo Sánchez, está jugando a su favor. Qué tal… Sigan enterrando al PRI, su expartido, y decimos expartido porque todos estos personajes ya negociaron algo con otros partidos, en particular con el PAN y con morena. Ya lo veremos en el 2021 donde se verán varias sorpresas con estos “priistas” traidores. Se apoderaron del CDE sólo para destruir lo poco que queda.

ORGULLO TURÍSTICO

La zona norte de Salamanca es una belleza, es un lugar privilegiado por tener cientos de especies endémicas de flora y fauna, sobretodo en esta temporada del año cuando luce verde; las mañanas y las noches son frescas y las tardes cálidas. Sin embargo, aunque se ha convertido en una zona ecoturística del Estado, en estos momentos los pobladores piden paciencia para sus visitantes, pues temen que su población, en su mayoría adultos mayores y niños, pueda contagiarse de coronavirus si conviven con los miles de turistas que estaban llegando a sus presas y a la orilla del río Temascatío.

AGRADECIDOS

Están muy agradecidos con la alcaldesa Beatriz Hernández quien respondió al primer llamado de auxilio que hicieron los pobladores al verse invadidos por los turistas en plena pandemia, le solicitaron a la edil salmantina presencia y se las mandó; actualmente se realiza un operativo con personal de Protección Civil, de Seguridad Pública, de Agentes de Vialidad, Fiscalización y Control y Guardia Nacional y Fuerzas Federales, los mismos pobladores están ahí en el filtro regresando a los turistas a sus casas, pues primero está la salud, dicen; ya habrá tiempo para volver a este mágico lugar de Salamanca.

CAMBIA LA HISTORIA

La 4T también está transformando la historia. En su gira por Chilpancingo, Guerrero, el inquilino de palacio nacional descubre que no fue José María Morelos y Pavón el autor de los Sentimientos de la Nación. Según amlo, el autor fue ¡Vicente Guerrero!, quien los “dictó” a Andrés Quintana Roo. Vicente Guerrero es, pues, el verdadero Siervo de la Nación. Qué locura.

Y VIENE EL INFORME

Algo deben hacer los legisladores federales para modificar el formato del informe del presidente de México, a fin de que este acuda a San Lázaro no sólo a rendir cuentas sino a escuchar los posicionamientos de los distintos partidos políticos y además ser cuestionado en la sesión. También deben regular la manera en que el actual inquilino de Palacio Nacional rinde informes cada tres meses porque eso cansa, es desgastante y además no tienen contenido, es más de lo mismo, mentiras y más mentiras. Deben acotarlo porque más que informes, son actos de campaña, en lugar de que se dedique a gobernar. FIN.