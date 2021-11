Autorizan perforar 18 pozos petroleros en zona de San Luis Potosí

A pesar del veto establecido en el compromiso 75 del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), autorizó la perforación de 18 pozos petroleros en la cuenca Tampico-Misantla que incluye el territorio de Ébano, para lo cual se utilizaría el método de fracking.

Se señala que este plan permitirá contar con reservas por 391 millones de barriles de petróleo crudo, equivalente a 5 por ciento de las reservas del país, pero la fractura hidráulica, es una técnica que utiliza millones de metros cúbicos de agua que se mezcla con agentes químicos para triturar rocas que cuentan con gotas de petróleo y gas, para extraerlos y convertirlos en combustible.

Ante esto Miguel Angel Guzmán Michel, de Nuevo País, dijo que ante esto, el rechazo de la ciudadanía no se dejó esperar y aunque la CNH dice que el petróleo y gas no serán extraídos y quedarán como reservas en áreas no convencionales, no ha convencido a organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking, y prenden la alerta surgiendo oposición a utilizar esa técnica.

También grupos defensores del medio ambiente en la Huasteca Potosina comienzan a reaccionar ante la autorización para la apertura de pozos mediante la utilización de fracking, porque se contempla que se inicie la apertura desde este año y hasta agosto del 2022, para lo cual se invertirán 437 millones de dólares.

Ha trascendido que áreas cercanas de Ébano como Cacalilao, Corcovado así como Altamira y El Limón, están incluidas en este mapa de exploración utilizando Fracking y esta información confirma los rumores que desde hace tiempo existe en la huasteca la aplicación de este método generando reacciones de alerta entre las comunidades indigenas en dónde se tienen perforaciones y existe la posibilidad que se hagan otras nuevas, no sólo en Ébano sino al interior de la Huasteca Potosina.

Organizaciones indígenas y campesinas de esa región de San Luis Potosí se han pronunciado en contra de la utilización del fracking, ya que este método, señalan, causará daños irreversibles en el medio ambiente como contaminación de los ríos.