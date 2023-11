Higinio Martínez deja gabinete de Delfina Gómez y regresa al Senado

El senador Higinio Martínez Miranda dejó el gobierno estatal sin haber rendido protesta como jefe de gabinete y proyectos especiales de Delfina Gómez Álvarez, para regresar al Senado de la República.

El morenista, en una breve respuesta confirmó a este medio que regresó como senador porque su suplente, Ricardo Moreno Bastida decidió solicitar licencia. “Ricardo está atendiendo su aspiración para Toluca y por esa y otra razones regreso”, precisó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Política Higinio Martínez pide licencia al Senado; será jefe de gabinete de Delfina Gómez

A través de un documento oficial, el texcocano informó a la presidenta de la Directiva su intención de reincorporarse al ejercicio de sus actividades legislativas a partir del 24 de noviembre.

Por su lado, Maurilio Hernández González, coordinador de Morena en el Congreso local y cercano a Higinio Martínez Miranda, confirmó que el senador no rindió protesta; por lo cual no tiene nombramiento y afirmó que no hay rompimiento con la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, pues ya existe un acuerdo con ella, ya que con la salida de su suplente, el escaño no se puede quedar vacío.

“No. Eso está acordado. Es un acuerdo con la gobernadora, ella es la jefa política entonces hay que acordar, es tiempo de mujeres”.





En un breve comentario, el líder de la bancada morenista admitió que Martínez Miranda no tiene nombramiento, pues no ha rendido protesta en una decisión de la gobernadora, Delfina Gómez y el actual senador ya se inscribió para buscar la reelección.

“Pues sí, puede regresar porque no hay impedimento, en la reelección no hay impedimento para que siga, ni tenga que pedir licencia, porque es una reelección”.

Confirmó que regresa al Senado y descartó que exista un desdén o rompimiento con la mandataria estatal, pues aseguró que hay un acuerdo con ella.

Buscará Maurilio Hernández la reelección

El coordinador de Morena también anunció que este martes se registraría como aspirante a la candidatura a diputado local por Tultitlán para buscar la reelección que podría ser como legislador de mayoría o de representación proporcional.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ese sería el tercer periodo de Maurilio Hernández como legislador local, y de ser nuevamente legislador, tendría amplias posibilidades volver a encabezar la bancada de Morena.

Publicado en El Sol de Toluca