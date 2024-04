Congreso de Morelos aprueba licencia a Cuauhtémoc Blanco por 60 días

El Congreso de Morelos aprobó, con 11 votos a favor y seis en contra, la solicitud de licencia del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para separarse del cargo durante 60 días, a partir del primer minuto del 4 de abril hasta el próximo 3 de junio de 2024. Durante este tiempo, su lugar será ocupado por Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno.

De esta manera, Blanco Bravo podrá ir en busca de la diputación federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El pasado 22 de febrero, el Consejo Nacional de Morena dio a conocer las fórmulas preseleccionadas para las listas de representación proporcional para el Congreso de la Unión, donde destacó el nombre de Cuauhtémoc Blanco Bravo por la vía plurinominal en la segunda posición.

Pese a que el mandatario estatal pretendía no separarse del cargo durante el proceso electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obligó a Blanco Bravo a dejar el cargo de gobernador para participar en las elecciones.

En sesión ordinaria los diputados del Congreso de Morelos votaron la solicitud del mandatario estatal, misma que fue entregada al presidente de la Mesa Directiva la semana pasada.

Durante la sesión, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en voz del coordinador Óscar Cano Mondragón dijo que los diputados panistas no avalan la determinación de la mayoría de los legisladores locales.

“Si bien la Constitución del estado regula la licencia, la cual el titular del Ejecutivo puede someter a consideración de este Congreso, lo cierto es que dicha licencia es de carácter administrativo y no así para efectos electorales. En Acción Nacional no avalamos la separación de Cuauhtémoc Blanco como gobernador, porque lo hace con fines meramente electorales. Al otorgar dicha licencia a quien se está lesionando es al pueblo de Morelos”.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Óscar Cano, ante el pleno adelantó que no avalan la separación al cargo temporal del gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Por su parte, la diputada panista Andrea Gordillo junto con el Frente Amplio exigieron un alto a la incongruencia del partido en el gobierno; "no gobernador, de nuestra parte no es un premio, porque esto no se queda aquí".

De igual forma, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Francisco Erik Sánchez Zavala consideró como una acción irresponsable que el gobernador se separe de su cargo ante la situación de inseguridad que prevalece en Morelos.

