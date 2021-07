Detienen a talamontes en la Capital

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llevaron a cabo la detención de una persona por talar cerca de 40 árboles en la sierra de Santa Rosa de Lima.

Fue la mañana de este martes, cuando por medio de un operativo de seguridad, los elementos municipales identificaron un campamento ilegal de talamontes.

En el sitio fueron localizados también varios cúmulos de madera, que al realizarse las primeras averiguaciones, correspondían al menos a 40 especies de árboles endémicos de la zona.

Policiaca Realizan operativo ministerial en Las Arboledas En el lugar, se detuvo a un sujeto, quien dijo ser originario del estado de Michoacán, mismo que fue detenido y presentado a la Fiscalía General del Estado como presunto responsable de la tala de los árboles, informó el alcalde, Alejandro Navarro Saldaña.

“Se cortaron 40 arboles, que la persona no es de Guanajuato, no sabemos quien lo contrató, se hará la investigación, pero aquí está la evidencia, si alguien que me dice que me lleve la madera a Guanajuato para que sea la prueba, pues e voy a tardad tres o cuatro días”.

En el lugar, también fueron aseguradas dos motosierras de la marca Sthill, dos hachas y un machete, así como una casa de campaña y varias pertenencias personales del acusado.