Buscan a salmantino desaparecido

Un hombre se encuentra desaparecido desde el 19 de noviembre, así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado, esto debido a que él padre levantó una denuncia por la No Localización de su hijo.

Jorge Alberto Loredo Zamora cuenta con una estatura aproximada de 1.78 metros, complexión delgada, tez morena, cabello lacio corto, frente normal, ceja regular, nariz afilada, boca chica , labios delgados.

No cuenta con alguna seña particular, tampoco cuenta con tatuajes, no recuerda qué ropa llevaba puesta sólo le informaron que la última vez fui visto en calles del municipio sin después saber algo más de su hijo.

Asimismo se informa a la ciudadanía si tiene algún dato sobre el paradero de Loredo Zamora realicen la denuncia de manera anónima ante las oficinas del Ministerio Público ubicadas en el municipio.