Accidente vehicular provoca caos vial en Bulevar Euquerio Guerrero

Guanajuato, Gto.- Un accidente en el que se vieron involucrados dos autos compactos, provocó un fuerte caos vial en el Bulevar Euquerio Guerrero, aquí en la capital. Probablemente la intensa lluvia y a falta de precaución al manejar ocasionó este percance que fue auxiliado por elementos de la Policía Estatal de Caminos.

Alrededor de las siete y media de la mañana, cuando se incrementa el flujo vehicular por la entrada a clases, fue reportado al número de emergencias 911 el accidente.

De inmediato se movilizó personal de la corporación estatal para auxiliar a las personas que iban dentro de las unidades. No se reportaron lesionados.

A la altura de Teléfonos de México, (Telmex), en el sentido de entrada a la ciudad de Guanajuato, se registró el percance y ello provocó que se hiciera una larga fila hasta la carretera a la comunidad de Yerbabuena.

No fueron reportados lesionados en este accidente, pero la recomendación que hacen las autoridades es que los y las conductoras manejen con precaución, respeten la distancia de auto a auto, que no se distraigan con aparatos móviles, enciendan las luces de sus vehículos cuando llueva, traigan en buenas condiciones sus limpiadores, que no conduzcan a exceso de velocidad.

La fuerte lluvia que se tuvo la noche del martes ocasionó anegaciones en la calle Subterránea “Miguel Hidalgo” y en la zona del jardín El Cantador, por lo que elementos de Protección Civil Municipal y Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato para retirar la basura que se encontraba en las alcantarillas y registros que obstruían el ingreso del agua de lluvia y ello provocó los encharcamientos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Se estima que el nivel del agua subió 35 centímetros en la calle del jardín El Cantador, por lo que se optó por cerrarla. Acudió la unidad 8816 a apoyar en las acciones de retiro de la basura de cuatro coladeras.

De acuerdo al Centro de Ciencias Atmosféricas y Meteorológicas de la Universidad de Guanajuato, seguirán las lluvias fuertes estos días.