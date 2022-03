Rusia niega tener espías en México

La embajada de Rusia en México rechazó las acusaciones de Estados Unidos de que tiene espías operando en nuestro país, además de señalar al embajador Ken Salazar por querer influir en la política exterior mexicana.

“La Embajada de Rusia ha analizado con gran atención el discurso del Sr. Glen D. VanHerck y su opinión no tiene ningún fundamento sobre la presencia de 'espías militares rusos' en México. Una vez más podemos observar la propaganda de EU que tiene como uno de sus objetivos principales aislar Rusia y los diplomáticos rusos de todo el mundo por medio de las noticias falsas”, dice un texto publicado en las redes sociales de la embajada.

Política Ante acusación de espionaje ruso, AMLO responde: no somos colonia de nadie

El miércoles, durante una reunión en el Senado de EU, el jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck, aseguró que nuestro país es donde hay más agentes del Departamento Central de Inteligencia (GRU).

“Me gustaría señalar que la mayor parte de los miembros del GRU en el mundo está en México en este momento. Son personal de inteligencia ruso y vigilan de cerca sus oportunidades de tener influencia en Estados Unidos”, dijo.

La embajada de Rusia cuestiona al embajador de EU en México, Ken Salazar, sobre la presencia de diplomáticos estadounidenses en nuestro país.

“En este contexto nos gustaría dirigirnos al Señor Salazar haciéndole de la manera más amable la siguiente pregunta: ¿Quiénes son más de mil diplomáticos estadounidenses que trabajan en la Embajada Estados Unidos en México?”, dice la publicación.

Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene información de que espías rusos operen en México.

“No sé, no tenemos información sobre eso. Y, sí, no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer. Los que son delincuentes y comenten delitos, se les detiene, no se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país”, dijo ayer durante la mañanera.

López Obrador comentó que en México se permite a los extranjeros trabajar siempre y cuando sea en actividades lícitas, pero nuestro país ya no es colonia de nadie.

“Debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos, que México es un país independiente, libre y soberano”.

PIDEN RESPETO A EU

En el mismo comunicado, la embajada respondió a las declaraciones de Ken Salazar sobre que México no puede estar cerca de Rusia, y lo que debería de hacer es sumarse a Estados Unidos en su condena a la guerra en Ucrania.

“En este sentido nos gustaría anunciar que cada país soberano tiene su derecho irrevocablemente adquirido a decidir cómo construir su política exterior y con qué país mantener relaciones fructíferas y cercanas. Consideramos que es inaceptable cuando EU tratan de influir en la actividad y las decisiones soberanas del Gobierno de México”, dice el comunicado.

"Tenemos que estar en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, el embajador de Rusia estuvo ayer y dijo que México y Rusia son cercanos, eso nunca puede pasar, nunca puede pasar, Ucrania está peleando por la libertad”, dijo Salazar durante la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos el jueves pasado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Salazar recordó que durante la Segunda Guerra Mundial, entre México y Estados Unidos no había ninguna distancia para combatir a la Alemania de Adolfo Hitler que estaba matando a inocentes.

En respuesta, la embajada cuestionó si en realidad Estados Unidos es un amigo de México cuando en el siglo XIX la mitad del territorio mexicano se anexó a la Unión Americana. Con información de Rafael Ramírez