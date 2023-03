Proyecto Willow: ¿de qué trata el polémico acuerdo que confronta a Biden con ambientalistas?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó un polémico proyecto conocido como "Willow", el cual ha sido duramente criticado por grupos ambientalistas.

La aprobación del acuerdo aparece en un informe público este lunes en la web del Departamento de Interior y en el que se ofrecen detalles del proyecto, el cual aquí te explicaremos.

¿Qué es el Proyecto Willow?

El proyecto Willow es un proyecto de extracción de petróleo en Alaska encabezado por la empresa estadounidense ConocoPhillips.

El proyecto estará ubicado dentro de la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska, en tierras públicas del Gobierno federal, y unas 200 millas al norte del círculo polar ártico, en lo que está considerado como uno de los lugares más ricos en biodiversidad y uno de los menos explorados de Estados Unidos.

Talk about destroying the planet, the #WillowProject being approved shows us how corrupt humans in power can be. No empathy towards our home and our fellow creatures. A big 🖕🏼YOU to the Biden administration pic.twitter.com/ifxMUxZNNk — Nicky ☼ (@Nickaaaayy) March 13, 2023

¿Quiénes defienden al Proyecto Willow?

Los legisladores de Alaska y patrocinadores defienden al proyecto al considerar que será una fuente de miles de empleos.

De acuerdo con ConocoPhillips, el proyecto creará 250 mil puestos de trabajos en su fase de construcción y otros 300 empleos de manera permanente cuando esté en funcionamiento.

Ryan Lance, presidente y director ejecutivo de ConocoPhillips. | Foto: AFP

Además de que contribuirá a la independencia energética de Estados Unidos con una producción máxima de 180 mil barriles de petróleo por día, o unos 576 millones de barriles en 30 años.

En cuanto a ingresos económicos, "Willow" creará entre 8 mil y 17 mil millones de dólares en ingresos a través de los impuestos para el Gobierno federal, el estado de Alaska y los gobiernos locales de la zona.

¿Por qué los ambientalistas están en contra del Proyecto Willow?

Decenas de grupos defensores del medioambiente, como el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), consideran que el proyecto Willow contaminará el agua y el aire de Alaska e impactará en los patrones migratorios de los animales.

De igual forma, señalaron que acabará liberando al aire unas 239 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero durante los 30 años de vida útil del proyecto.

Indigenous community members from Alaska traveled thousands of miles to the White House to make their voices heard, calling on @POTUS to #StopWillow -- a massive oil drilling proposal for Alaska's North Slope.



Hear their testimonies: pic.twitter.com/RiB8Yx5mSW — Molly Morabito 🌅 (@morabito_molly) March 8, 2023

Asimismo, criticaron la decisión de Biden al considerar que incumple las promesas que hizo para reducir los gases de efecto invernadero y promover la energía limpia.

Tras su aprobación, grupos ambientalistas presentaron una demanda en una Corte del Distrito de Estados Unidos.

Trustees for Alaska, Alaska Wilderness League, Sierra Club y The Wilderness Society acusaron al Departamento del Interior y a otras agencias de violar la Ley de Política Ambiental Nacional así como la Ley de Especies en Peligro.

"El Gobierno de Biden no ha escuchado ni a la ciencia, ni a las voces de los dirigentes indígenas de la región y de millones de personas de todo Estados Unidos que han abogado por la protección de la calidad del aire, los recursos de subsistencia y el clima mundial al rechazar Willow", declaró Karlin Itchoak, de The Wilderness Society.

Con información de EFE y AFP









