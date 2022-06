Justin Trudeau da positivo a Covid-19 por segunda vez

Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, anunció que por segunda vez dio positivo a Covid-19.

Por medio de sus redes sociales dio a conocer la noticia tras realizarse una prueba, sin embargo, aseguró que se siente bien, pero recordó a la gente el seguirse vacunando contra el virus para evitar más contagios.

"He dado positivo por Covid-19. Seguiré las pautas de salud pública y me aislaré. Me siento bien, pero eso es porque tengo mis vacunas. Entonces, si no lo han hecho, vacúnese y, si puede, recupérese. Protejamos nuestro sistema de salud, a los demás y a nosotros mismos", escribió el mandatario.

I’ve tested positive for COVID-19. I’ll be following public health guidelines and isolating. I feel okay, but that’s because I got my shots. So, if you haven’t, get vaccinated - and if you can, get boosted. Let’s protect our healthcare system, each other, and ourselves. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 13, 2022

Cabe destacar que Trudeau estuvo el viernes pasado en la Cumbre de las Américas, donde presidentes de países como Argentina Colombia, Panamá y Perú estuvieron presentes también.

Fue el 31 de junio de este año que el mandatario se había contagiado por primera vez, esto debido a que una semana antes uno de sus tres hijos había contraído el virus, lo que obligó al primer ministro de Canadá a aislarse durante cinco días.

El presidente de Canadá durante la Cumbre de las Américas. | Foto: AFP

No es la primera vez que un miembro de la familia Trudeau contrae la enfermedad. Al inicio de la pandemia, su esposa Sophie Grégoire se contagió de Covid-19 y se recuperó con normalidad de la enfermedad.