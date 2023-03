Juez rechaza imponer 36 meses de prisión a esposa de Pedro Castillo

Un juez peruano rechazó este miércoles el pedido de imponer 36 meses de prisión preventiva a Lilia Paredes, la esposa del expresidente Pedro Castillo actualmente asilada en México, en la investigación que se le sigue juntos a dos de sus hermanos por un presunto caso de corrupción gubernamental.

El juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró "fundada la nulidad" del pedido fiscal, que fue presentada el pasado lunes por los abogados de Paredes y sus hermanos Walter y David.

Puedes leer también: Investigan a Dina Boluarte por presunto financiamiento ilegal en campaña junto a Pedro Castillo

"En consecuencia se declara improcedente el requerimiento de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público", remarcó el magistrado.

Justiniano detalló que la Fiscalía debió solicitar primero que se revoque la orden de comparecencia simple dictada hasta el momento a los investigados antes de pedir directamente la prisión preventiva.

El juez remarcó, sin embargo, que su resolución "deja a salvo el derecho del Ministerio Público" para que pueda volver a formular los requerimientos judiciales "que considere pertinentes".

Mundo Perú pide a México la Presidencia de Alianza del Pacífico "en breve plazo"

Tras conocer la decisión, el representante fiscal anunció que iba a presentar una apelación "en el plazo correspondiente" y los abogados defensores manifestaron su conformidad.

Lilia Paredes asistió de manera virtual a la audiencia, aunque solo fue requerida para que acredite su nombre completo y documento de identidad.

El magistrado realizó este audiencia tras haberla reprogramado el pasado lunes mientras resolvía los recursos de nulidad presentados en ese momento por la defensa de los implicados.

Lilia Paredes sigue aislada en México

Ante las solicitudes de ordenar la prisión preventiva, la Fiscalía señaló que su intención era asegurar "la presencia de la investigada Lilia Paredes en este proceso penal" ante lo que consideró una "actitud evasiva" de la ex primera dama peruana.

Paredes también siguió esa audiencia en forma remota y ante una consulta del juez evitó dar su dirección exacta, pero manifestó que "como todos saben", está "asilada en México", un estatus otorgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras el fallido golpe de Estado dado por Castillo el 7 de diciembre pasado.

Lilia Paredes , Arnold y Alondra Castillo en el Aeropuerto de la CDMX / Foto: Twitter | @m_ebrard

La esposa de Castillo y sus hermanos son investigados por la presunta comisión del delito de organización criminal que, según la denuncia, dirigió el ahora exgobernante para obtener sobornos y entregar obras públicas a empresarios amigos, así como designar a sus allegados en puestos públicos a cambio de dinero y favores políticos.

El día que Castillo dio el fallido golpe de Estado estaba camino a la Embajada de México con sus hijos menores de edad, pero fueron impedidos de continuar su desplazamiento por la Policía Nacional y la seguridad del Estado que recibió la orden de detener al exjefe de Estado por rebelión y conspiración.

AMLO sigue reconociendo a Castillo como presidente de Perú

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana que a pesar de la molestia de los actuales representantes del gobierno peruano, para él el presidente legítimo y legal de ese país es Pedro Castillo.

“Yo sostengo que el presidente legal y legítimo del Perú es Pedro Castillo, que está injustamente en la cárcel. Lo están acusando (de liderar una organización criminal) desde que entró, desde que entró lo comenzaron a acusar y lo tienen en la cárcel”, lamentó.

Asimismo, el presidente consideró que la destitución de Castillo a tan sólo 18 meses de haber iniciado su mandato en julio de 2021, fue producto de un golpe de Estado por parte de la clase política que, dijo, defiende intereses económicos de las empresas nacionales y extranjeras.

AMLO reitera que destitución de Pedro Castillo fue ilegal. Foto: Romina Solis | El Sol de México

“Con un añadido, que es el que más me indigna, me molesta. El racismo. No aceptan a Pedro Castillo porque es serrano, porque es indígena, es inaceptable que esto siga ocurriendo en estos tiempos, en el mundo, porque no sólo es el Perú, así fue también lo de Bolivia (cuando se destituyó a Evo Morales), independientemente de los intereses, todo eso acompañado, aderezado del racismo”, criticó.

Por ello, adelantó que en la reunión que tendrá con mandatarios de Latinoamérica y del Caribe el próximo 5 de abril, buscará tratar con los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro, qué pueden hacer para atender la situación actual en Perú.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Esto en medio de la fricción diplomática que existe entre ese país y México, luego del apoyo mostrado por el presidente López Obrador hacia Castillo y por lo cual la actual mandataria peruana Dina Boluarte decidió retirar el retiro de su embajador de territorio mexicano, para días después nombrar al diplomático Carlos Jesús Rossi Covarrubias como cónsul en la Ciudad de México.