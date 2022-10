Imputan de daños criminales a activistas que arrojaron sopa a los "Girasoles" de Van Gogh

Dos mujeres han sido acusadas de daños criminales después de que manifestantes contra el cambio climático arrojaran sopa sobre el cuadro "Los girasoles" de Vincent van Gogh en la Galería Nacional de Londres, informó el sábado la policía británica.

Anna Holland, de 20 años, y Phoebe Plummer, de 21, se declararon inocentes en su comparecencia ante el juez de distrito Tan Irkam, que las dejó libres bajo fianza a la espera de su juicio el 13 de diciembre en Londres.

Te puede interesar: Activistas lanzan lata de sopa a obra de Van Gogh en Londres [Video]

Un video publicado por el grupo de la campaña Just Stop Oil, que ha estado celebrando protestas durante las dos últimas semanas en la capital británica, mostraba a dos activistas el viernes arrojando latas de sopa de tomate Heinz sobre el cuadro, una de las cinco versiones expuestas en museos y galerías de todo el mundo.

🥫 JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART 🥫



🎨 Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022

Arte Los Girasoles, la Gioconda y otras obras de arte que han sido vandalizadas

El cuadro en sí no resultó dañado, ya que estaba protegido por un vidrio, pero sí el marco, que sufrió "daños menores", según anunció la galería.

Las dos activistas, pertenecientes al grupo de desobediencia civil "Just Stop Oil", entraron en la Galería Nacional de Londres y arrojaron dos latas de sopa Heinz sobre el lienzo, pintado en 1888 por el maestro impresionista holandés y valorado en 84,2 millones de dólares.

Con esta acción, "Just Stop Oil" buscaba exigir que el gobierno británico detenga todos los nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos en el país, según precisó la organización ecologista en un comunicado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La policía dijo que 28 personas habían sido detenidas durante las protestas del viernes.

Con información de Reuters