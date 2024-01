Líder criminal fugado de cárcel en Ecuador envía mensaje a Noboa: me fugué porque me iban a matar

Fabricio Colón Pico, líder de la banda criminal Los Lobos, quien se escapó de una cárcel en Ecuador el 8 de enero de 2024, grabó un video donde dice que se quiere entregar si el presidente Daniel Noboa le da condiciones de seguridad.

"Yo me quiero entregar señor presidente. Yo me fugué porque me iban a matar, mi vida corre peligro", dice Fabricio Colón Pico, en un video compartido este 11 de enero de 2024, cuatro días después de haberse fugado de la cárcel de Riobamba.

La tarde del 7 de enero de 2024, Colón Pico, quien suma más de 20 detenciones a lo largo de su vida, grabó un video en el que pedía no ser traslado a la cárcel de Guayas, La Roca, y responsabilizaba de su seguridad al presidente Daniel Noboa y a Salazar. Ahora, en un nuevo video, pide que se garantice su seguridad porque desea entregarse.

La noche del 8 de enero de 2024, una fuga se registró en la cárcel de Riobamba. Entre los reos que escaparon estarían Colón Pico, quien cumplía prisión preventiva por el delito de secuestro; pero quien fue señalado por la fiscal, Diana Salazar.

Colón Pico cumplía prisión preventiva por secuestro, y quien fue señalado por la fiscal Diana Salazar de intentar matarla. La fiscalía general del Estado (FGE) solicitó, el 10 de enero de 2024, a la unidad judicial penal, fijar día y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de Fabricio Colón Pico, por su presunta participación en el delito de intimidación en contra de la Fiscal.

Según la fundación Insight Crime, Los Lobos se han convertido en el motor de la máquina criminal ecuatoriana, pues controla "el transporte, el almacenamiento, en ciertas rutas de nuestro país para que sea trasladado, o en este caso contaminando contenedores para trasladar, a otros países".

Entre los grupos delictivos que son aliados de los Lobos se encuentran los Tiguerones y Chone Killers. Los Tiguerones fueron identificados como la banda que ingresó con armas al canal TC Televisión y amenazó a sus empleados.

Además, Los Lobos son una de las bandas en Ecuador, además de Los Choneros, que tienen nexos con los cárteles mexicanos. En este caso, funcionan como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nota retomada con permiso de La Hora de Ecuador