Sondeo revela que manifestantes en Puebla desconocen motivos por los que se defiende al INE

La falta de información se hizo presente entre los participantes de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), pues se hizo visible la presencia de presunto acarreo de personas de otras comunidades, ajenas a la ciudad de Puebla, quienes desconocieron el porqué se realizó esta movilización esta mañana.

Durante un sondeo realizado por El Sol de Puebla con los probables acarreados de otras comunidades del estado, se constató que gran parte de ellos desconocía el motivo por el cual se defendía esta institución.

“Venimos a esta marcha contra Morena, porque este partido quiere eliminar el INE”, fue lo que una manifestante dijo, quien prefirió omitir su nombre, afirmó a esta casa editorial, quien además aseguró desconocer el tema de la Reforma Electoral.

La mayoría de los entrevistados consideró injusto la probable eliminación del INE, sin embargo, no declararon el porqué, pues entre los principales argumentos únicamente se limitaron a contestar: “porque está mal”, “el INE nos ha ayudado durante muchos años”.

“Lo que nos comentan es que venimos para que el INE no se desaparezca y hasta ahí nada más”, respondió Arturo Cordero, quien se trasladó con un grupo de compañeros desde la Sierra Norte de Puebla y quien al ser cuestionado sobre qué espera de la marcha y porqué considera que no debe desaparecer esta institución contestó: “Hasta ahí no estamos informados, pero sabemos que el INE ha hecho buenas labores, ojalá y haya buenos resultados”.

“No puedo contestar la pregunta porque la mera verdad no sé de qué es la marcha”, afirmó Santiago Hernández, quien compartió que llegó a esta movilización por invitación de otras personas, quienes provienen del municipio de Cuetzalan.

“La verdad no sé, a mi me invitaron, aquí está el señor que nos invitó”, contestó por su parte Adrián Limón, quien desconoció los motivos por los cuales estuvo presente hoy, y quien es parte del grupo de presuntos acarreados de Cuetzalán.

Otra participante más, quien prefirió omitir su nombre, no fue capaz de contestar las preguntas realizadas por esta casa editorial, pues no fue hasta que uno de sus compañeros se acercó a “soplarle” las respuestas para que pudiera contestar los motivos por los cuales estuvo presente, donde únicamente se limitó a decir: “vengo a defender al INE”.

