Pagó Conadic a empleados con licencia sin goce de sueldo y contrató a inexpertos

La Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) realizó pagos a empleados con licencia sin goce de sueldo y contrató a personas que no comprobaron tener los estudios y la experiencia necesaria para desempeñar el cargo para el que fueron reclutados.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la Conadic efectuó un pago por 90 mil pesos a un empleado adscrito a un organismo público descentralizado del estado de Guerrero, a pesar de que este pidió licencia sin goce de sueldo por “asuntos particulares”.

Te puede interesar: Estar solo o ser infeliz acelera más el envejecimiento que fumar un cigarro, sugiere estudio

La dependencia también hizo un pago de 27 mil pesos a un funcionario, adscrito a un organismo público descentralizado del estado de Nuevo León, que pidió licencia sin goce de sueldo para ocupar una plaza de confianza en la Secretaría de Salud, es decir, recibió un doble pago.

Sociedad Prevén aumentar el presupuesto para salud mental

Por otro lado, la Auditoría revisó 70 expedientes de empleados y encontró que la constancia de estudios de un empleado no cumple con el grado de avance requerido para el puesto; cuatro servidores públicos no cumplieron con la carrera genérica establecida en el perfil de puesto.

Así también que un servidor público no cumplió con el nivel de estudios establecido en el perfil de, puesto que ocupó; en dos casos no se pudo determinar si los servidores públicos cumplieron con la experiencia y en tres casos en el curriculum vitae no se establecieron periodos, por lo que no se acreditaron los años de experiencia.

Otra irregularidad detectada por la Auditoría es que la Conadic no proporcionó los reportes de gasto de 2 millones 646 pesos transferidos al estado de Coahuila, bajo la partida “subsidios a entidades federativas y municipios”, a pesar de que la dependencia informó que comprobó todos los gastos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por lo anterior, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones y en caso de ser necesario inicié un proceso administrativo.