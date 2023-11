Origen de la violencia es la inequidad: Mads Nissen, tres veces ganador del World Press Photo

MORELIA. "Están tomando un riesgo mucho más grande que yo, tienen todo mi respeto, yo puedo regresar a mi país, pero en México lo hacen porque toca, sino lo hacen ¿quién lo hará?", dice Mads Nissen, fotógrafo danés tres veces ganador del World Press Photo (2015, 2021, 2023), sobre los periodistas mexicanos que ejercen su profesión en un entorno de violencia.

De visita en Michoacán, donde investiga cómo afecta el consumo de drogas y otros productos en su país a la tierra que los produce, cuenta que Europa y Estados Unidos culpan a los países de América latina por las drogas sin tomar responsabilidad de que ellos las consumen.

El origen de la violencia es la inequidad

En entrevista con El Sol de Morelia, señala que en los más de 100 países que ha visitado como periodista, pudo constatar que el origen de la violencia es la inequidad, “cuando hay esa diferencia, siempre hay violencia”, dijo.



Platícanos un poco sobre el trabajo que te mereció el premio World Press Photo 2023

Bueno, mucha gente en el mundo nunca ha tenido hambre, no saben lo que es el hambre. No solamente cuando no comen medio día, sino el hambre de verdad, cuando no has comido un día, dos días, pero la gente en Afganistán, ellos si saben. Un país que ha tenido guerra por más de 20 años, ocupaciones de ejércitos internacionales, ellos saben lo que es hambre. Es uno de los países en el mundo en los que hay más sufrimiento, donde hay más pobreza y donde hay más hambre.

Entonces, el año pasado, yo fui a Afganistán para hacer un reportaje sobre esa situación, que es una de las más difíciles en el mundo hoy, el sufrimiento en Afganistán, el hambre en Afganistán y la falta de los derechos humanos en Afganistán, ahora que los representantes de la comunidad internacional salieron y lo ahora lo único que tienen es el régimen del Talibán.

Foto: Fernando Maldonado / El Sol de Morelia

¿Cuál es el tema que te está moviendo acá en México?

He trabajado en América latina por muchos años, pero esta es mi primera vez en México. Para mi es muy interesante ver lo que está pasando aquí con los derechos humanos. He llegado a México para hacer una historia, un reportaje sobre la situación acá ahora. Cómo está la seguridad, cómo está la situación política y social, y sobre todo, los derechos humanos.

Cual es la influencia… Y como yo vengo de Dinamarca, en Europa, cómo los europeos y norteamericanos influencian la situación acá, por ejemplo, el aguacate, los bananos. Estamos en un mundo conectado, entonces lo que estamos haciendo en Europa tiene un impacto aquí en México.

¿Cómo ves a América latina en esta cuestión de los Derechos Humanos? México es uno de los países para ejercer el periodismo, han muerto muchos periodistas en el país. ¿Cómo lo observas desde tu punto de vista?

México es uno de los países en el mundo donde matan a más periodistas, donde los derechos humanos están en un lugar muy difícil.

Así es toda América latina, pero creo que el mundo está conectado, entonces no solamente como europeos… Por demasiado tiempo los europeos han mirado a América latina como ¿por qué ustedes están haciendo eso y eso? ¿por qué está la situación tan difícil? Yo creo que ha llegado el momento en que los europeos, las empresas trasnacionales tienen que tomarse la responsabilidad… Europa, Estados Unidos tienen que ver cuál es el impacto que nosotros tenemos en la situación acá.

Foto: Fernando Maldonado / El Sol de Morelia

Yo estoy aquí para investigar eso, cuál es la conexión internacional: los bananos que compran los europeos, los aguacates que compran los europeos, las flores, la droga que consumen los europeos; cúal es el impacto que tienen acá, porque en mi opinión, por demasiado tiempo los europeos, pero también los estadounidenses, están mirando América latina, están mirando a México y culpando a México, y culpando a América latina sin tomarse la responsabilidad de lo que ellos consumen, porque ¿quién está consumiendo todas esas drogas?

El mercado está por allá (Europa), ¿quién no quiere pagar nada por sus bananos?, ¿quién no quiere pagar por su café?, ¿quién no quiere pagar nada por su aguacate?, son los europeos, por eso yo estoy aquí como europeo para ver cuál es el efecto de nuestros actos para una tierra así.

Mads Nissen, fotógrafo danés

Mads Nissen, fotógrafo danés





¿Qué tanto está afectando la pobreza para entrar a las actividades delictivas?

Mira, he viajado casi 100 países en el mundo y si le preguntas a la gente, todo el mundo quiere paz, pero ¿cuál es la causa de la guerra?, ¿cual es la causa de que no hay paz?, ¿cuál es la causa de la violencia?

Muchas veces es la pobreza, esta inequidad que crea diferencias entre los más ricos y los más pobres, y cuando hay esa inequidad siempre hay violencia.

A veces es política, a veces religiosa, a veces son cárteles, criminales. Entonces, cuando hay esa diferencia, siempre hay violencia.

Foto: Fernando Maldonado / El Sol de Morelia

En mi opinión y mi experiencia en tantos países, si tu no quieres la violencia tienes que buscar una solución a la inequidad, más oportunidades para la gente que viene de los barrios más vulnerables y tenemos que poner más impuestos a la gente que tiene más, impuestos a la gente que son los más ricos.

Puede ser que lleguemos a un lugar en el mundo en que los paguen un poquito más para beneficio de la sociedad. Eso no es injusto, eso es democracia, que construyamos una sociedad con más igualdad, también es bueno para la gente que tiene más porque también para ellos va a llegar una sociedad más tranquila con más paz y con más posibilidades para todos.

¿Qué historias te interesa contar?

Estoy interesado en historias de lo político, de injusticia social, económica e investigar cómo el mundo está conectado, la globalización. Cómo los daneses de mi propio país están consumiendo drogas, están consumiendo cocaína que afecta a Michoacán.

Yo creo que si uno quiere cambiar la sociedad tiene que cambiar la cultura. La cultura en muchas sociedades, no sólo aquí en México, sino también en Londrés, en Nueva York, es una cultura de los narcos que tienen sus canciones, su bandera, sus logos.

¿Qué tan seguro te sientes haciendo trabajo en México?

La situación para periodistas aquí en México es muy difícil, demasiado difícil. Como extranjero necesito cuidarme, estoy haciendo lo que puedo para cuidarme, pero yo creo que lo más difícil lo más peligroso es para los periodistas mexicanos, los que están aquí trabajando cada día por muy poco salario, reciben muy poco, sin embargo están peleando cada mañana por una sociedad mejor, por la verdad, por la justicia. Ellos están tomando un riesgo mucho más grande que yo.

Todo mi respeto a los periodistas mexicanos, porque yo puedo regresar a mi país donde la situación es diferente, pero hay ciertos periodistas aquí en México que están haciéndolo porque les toca, porque si no quién lo haría.