Marinos padecen estrés y depresión por combate al narco

El saldo del combate al crimen organizado, ha dejado al interior de la Marina Armada de México más de dos mil casos de estrés, ansiedad y depresión.

Al menos dos mil 702 efectivos han sido atendidos por casos de estrés postraumático derivado de alguna pérdida de sus extremidades o por ansiedad y depresión desde el 2012 hasta enero de 2019, informó este instituto naval.

A través de una solicitud de transparencia, la Marina Armada de México reveló que tras operativos con grupos delincuenciales los Centros Médicos Navales y la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval tienen un registro muy alto de atención entre los efectivos por ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Sin embargo, no se cuenta con un registro de atención en el periodo comprendido del 2006 al 2012, lapso que abarcó el sexenio de Felipe Calderón.

Tan sólo por ansiedad, en los años donde sí hay registro se atendieron a mil 546 efectivos navales derivado de algún operativo violento o por la mutilación de alguna de sus extremidades; mientras que por depresión 972 recibieron ayuda especializada y por trastorno de estrés postraumático, fueron 99 los marinos que fueron atendidos.

Juan Ibarrola Carreón, especialista en Fuerzas Armadas, dijo que al interior de la Marina se han dado cambios importantes en la atención de sus efectivos en materia de atención psicológica, principalmente a los infantes y los grupos de Fuerzas Especiales ya que han estado sometidos, desde hace algunos años, a presiones muy fuertes derivado del combate al crimen organizado.

En entrevista con El Sol de México, Ibarrola Carreón detalló que, al igual que en el Ejército mexicano, la Marina cuenta con equipos de especialistas que brindan atención psiquiátrica y psicológica a los elementos que han sido sometidos a una eventualidad que tiene que ver con la amputación de alguno de sus miembros o por la situación de alto estrés que se genera en un operativo.

“Lo que está haciendo la Armada es darles toda esa atención debida y toda la fortaleza psicológica y fisioterapéutica porque se presentan en casos de efectivos que han sido heridos y que son mutilados, porque se está hablando de Marinos que ponen su vida para garantizar seguridad”.

Recordó que desde hace 15 años, la Marina Armada de México ha puesto en marcha una serie de apoyos de primer nivel en la atención de su personal que ha padecido los estragos de la violencia que generaron las células criminales en el territorio nacional.

LOS CASOS DE DICIEMBRE DE 2018 A ENERO DE 2019

De acuerdo con la información dada a conocer por los Centros Médicos Navales y la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval, en lo los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (diciembre de 2018 a enero de 2019) hay registro de 40 casos por ansiedad.

En este sentido, se dio cuenta que por depresión se han atendido 40 efectivos marinos y por trastorno de estrés postraumático se ha brindado atención a 11 elementos.

El especialista en Fuerzas Armadas, Juan Ibarrola, insistió en que la gente puede preguntarse la razón por la que se les tiene que brindar atención psicológica si para eso están preparados, pues “por el simple hecho de que son humanos, porque quién se avienta a tener una vida de esta forma”.

No brindarles esta ayuda, sería debilitar las acciones que pueden tener los efectivos de Marina, Infantería y de las Fuerzas Especiales

Juan Ibarrola comentó que otro elemento que se debe tomar en cuenta es que la Marina protege a sus efectivos evitando que toda esa carga emocional derivada de un hecho violento o de la pérdida de alguna extremidad que les lleve a la situación de retiro sea llevada a casa y afecte el entorno familiar.

“Lo que me he dado cuenta a través de los años, es que el instituto armado ha tomado medidas pertinentes para evitar que estas situaciones no afecten el entorno familiar, porque de por sí es muy sacrificado el trabajo que realizan, porque tan sólo cuando los efectivos están en operaciones especiales pueden pasar hasta tres meses sin ver a sus familias”, dijo.

“Ahora, debemos pensar en un efectivo de la Armada de México que está mutilado y que no puede estar en servicio activo y si le dan una situación de retiro, su vida cambia y es ahí donde la Marina da y brinda todos los apoyos porque en su mayoría son hombres jóvenes, que en su plan de vida no es irse a su casa sin una pierna o sin un brazo o con un traumatismo psicológico”, afirmó.

Aseveró que en lo que tiene que ver con el tema del traumatismo psicológico, “es el estrés postraumático y me atrevo a decir que son muy pocos los que ya no regresan al servicio”.

“En el caso de que son mutilados y que quedan con heridas permanentes, ellos se van a su casa y a ellos se deben tratarlos bien, con sus tratamientos para que no lleguen a contaminar a su casa y su entorno, porque para las Fuerzas Armadas lo más importante es la familia militar y naval”.

Juan Ibarrola detalló que la Marina Armada de México ha desarrollado por lo menos en los últimos 15 años un salto cuántico en lo relativo a la medicina naval, y esto va desde la propia Escuela de Medicina Naval hasta lo que es el servicio de hospitales y que interviene una parte psiquiátrica, psicológica, pero también la parte física.

“La atención que se les brinda es de primer nivel, es más, podemos decirlo como el Hospital Naval de Alta Especialidad y todos los hospitales navales del país tienen equipo y personal que ningún otro hospital tiene y eso hay que decirlo fuerte y claro”.

Cabe destacar que en el informe brindado se detalla que el personal que recibió atención psicológica como medida de prevención, tras haber participado en diversas operaciones, con base en el procedimiento de identificación del personal naval que presenta síntomas de estrés postraumático, mismo que se implementó a partir de enero 2019 fueron nueve mujeres y 111 hombres.