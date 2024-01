INAI responde a Gutiérrez Müller por polémica sobre su CV: es una petición ciudadana

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aseguró que "hay desinformación" en las acusaciones de la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a que la institución la obliga a dar a conocer su currículum vitae como funcionaria pública.

En reunión con representantes de los medios de comunicación, el presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, dijo que el instituto o los comisionados "no buscamos perjudicar a nadie, dañar a nadie. Nosotros lo único que hacemos es garantizar el derecho del anonimato, por eso no damos a conocer quién está pidiendo la información".

CDMX Gobierno de CDMX compra a diseñador de Gutiérrez Müller cobijas para regalar en invierno

La actual directora general del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez estalló ayer contra el INAI por ser el medio para difundir su currículum, ello a través de la solicitud de información al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

En respuesta a la difusión de la solicitud 330010923000872, la historiadora dijo en sus redes sociales que cada mes la atiborran con interrogatorios sobre ella y su labor.

"He llegado a la conclusión de que este Instituto de Transparencia se fascina con preguntar a organismos públicos sobre todo lo referente a una servidora de todos ustedes y NO publican nada porque el chiste para ellos es JODER SIEMPRE y no divulgar lo bueno. Su fobia AMLO los lleva a molestar de manera perseverante. Es increíble el nivel parvulario de estas instituciones, de colegas (no todos) y de los medios y su cierto aire misógino, sexista y perverso (sic)".

Luego advirtió que "si persiste el @inaimexico en preguntar tonteras como si checo tarjeta de presencia en el @icsyh_buap , seguiremos contestando".

Ante ello el comisionado presidente del INAI explicó que el currículum de los servidores es públicos debe estar publicada en la página institucional de cualquier dependencia e ingresado en la Plataforma Nacional de Transparencia y el Instituto solo verifica que la información se haga pública en cada uno de los más de 750 entes obligados en la ley.

"Hay desinformación, lo lamentamos, porque nosotros no somos quienes hacemos las peticiones de información o hacemos investigación. La investigación la hacemos ante peticiones formales (de los ciudadanos)".

La comisionada Julieta Del Río, agregó que dar a conocer la trayectoria académica y profesional de los servidores públicos es una condición obligatoria y está señalado en el artículo 70 de la Ley Federal de Transparencia en la fracción 18, que señala que los servidores públicos deben dar a conocer su currículum.

Coincidió en qué es lamentable que haya esa valoración, que vieron la publicación de la investigadora y que prefirieron no contestar o aclarar nada en ese momento debido a que "el lenguaje no es bueno y nosotros somos respetuosos".

Comentó que en el conocimiento del proceso para difundir información de los servidores públicos hay desinformación, debido a que si "alguien lo pidió a Conahcyt, (la ley) obligó al Conahcyt. no fuimos nosotros. Es una obligación que marca la ley".

Refirió que desde la existencia del mecanismo de transparencia, de 2004 a 2023 han sido mil 781 veces los recursos de revisión que se han realizado por la solicitud de un currículum de algún funcionario público.