Delincuencia organizada entró a Guerrero a través de los partidos, acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que frente a la violencia que ocurre en Guerrero creció desde hace dos o tres sexenios cuando los grupos de la delincuencia entraron por la vía de los partidos y en algunas partes hicieron una base social de respaldo.

Dijo que su administración no tiene acuerdo con esos grupos delincuenciales como los Ardillos y los Rojos. Esos grupos se han enfrentado y recrudecido la violencia en Acapulco, Chilpancingo y Taxco en los últimos meses.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario dijo que se está combatiendo la delincuencia en Guerrero y en el país, pero en particular en esa entidad “se dejó crecer mucho. Viene de tiempo atrás, desde hace dos o tres sexenios y echaron raíces. Se fortalecieron en comunidades y (los grupos) tienen en algunas partes base social de respaldo y apoyo. También entraron por la vía de los partidos… pero se está combatiendo, es un proceso”.

Sobre la negociación que esos grupos de la delincuencia hacen con la iglesia para alcanzar la paz, López Obrador reconoció que tienen “bastante capacidad de negociación”.

Reveló que hace como 6 u 8 meses “tomaron Chilpancingo con mucha gente, con mil o dos mil personas. Estaban buscando un enfrentamiento y lo que hicimos fue no caer en la provocación. Se retiró la Guardia Nacional porque querían la confrontación. Tomaron Chilpancingo, aquí hablé del tema, a la gente le dije que no se dejaran manipular”.

Recordó que en aquella conferencia puso unas fotografías de unos dirigentes de esas organizaciones que acababan de regresar, “creo de París. Estos dirigentes de grupos de la delincuencia se fueron. Pero pues no es fácil que desaparezcan, son procesos, vamos avanzando bastante”.

Explicó que como consecuencia de que la violencia de la entidad viene desde hace tiempo es que ocurrió la desaparición de los jóvenes en Ayotzinapa.

Ahora para hacer frente se ha reforzado en la entidad la presencia de la Guardia Nacional, además de que se están atendiendo las causas a través de la inversión en programas sociales para los jóvenes y los niños, entre otros.

López Obrador ratificó que la violencia no se puede enfrentar con violencia y comentó que a la Guardia Nacional se le ha solicitado que “no entren en confrontación, que no haya masacres y que se detenga a los dirigentes de las bandas, como se ha venido haciendo y que no haya impunidad para nadie”.