Comar recibe cifra récord de solicitudes

TAPACHULA. Migrantes en la frontera sur de México lidian con la saturación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que registró un récord de peticiones en la primera mitad de 2023 en medio de un presupuesto insuficiente y capacidad limitada.

La Comar, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), recibió casi 75 mil solicitudes de asilo en el primer semestre del año y espera cerrar con una cifra inédita de 150 mil, dijo su titular, Andrés Ramírez. El funcionario reconoció que el presupuesto es insuficiente y por ello hay tardanzas en el procesamiento de las peticiones, que incrementan en México en medio de las crecientes restricciones en Estados Unidos.

Fernando Can es un migrante originario de la capital de Guatemala que llegó esta semana a las oficinas de Comar en Tapachula para formarse y solicitar asilo con el Gobierno de México porque salió huyendo de la violencia de su país, pero ha afrontado con la larga espera. “Venimos a México a pedir ayuda para que nos permitan estar, hay muchas personas con ese objetivo en Comar, pidiendo ayuda.

Pensamos quedarnos en México, que nos den la posibilidad de trabajo para tener la solicitud de refugiado, nos han dicho que es algo complicado”, expresó.

Hasta 45 días pueden permanecer los migrantes / Omar Flores | El Sol de México

Ante el panorama, activistas exigieron a la Comar y a los diputados que representan a Chiapas brindar atención prioritaria a mujeres y niños migrantes que solicitan asilo en la frontera sur de México.

El director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey García Villagrán, exigió garantizar la seguridad de este grupo vulnerable, por lo que deben destinar mayores recursos económicos y personal para poder afrontar el flujo migratorio.

“A esta gente deben sellarles el pasaporte, seguir y caminar, no deben hacer largas filas, no deben esperar porque están bajo las inclemencias del tiempo, niños enfermos a los que no les dan nada de comer. Que les permitan pasar por todo Chiapas inmediatamente hasta donde tengan que avanzar”, manifestó el activista, quien aseguró que la Comar no tiene presupuesto, por lo que los legisladores de Chiapas deben exigir en el Congreso más recursos para que no se tenga largas filas de personas.

García Villagrán indicó que las mujeres y niños son víctimas de maltrato, extorsiones y son presas del crimen organizado, por lo que debe haber un nuevo procedimiento para los menores de edad.