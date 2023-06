Yeidckol Polevsky reta a Mario Delgado: se registrará como aspirante a candidatura de Morena

La diputada federal Yeidckol Polevsky acudirá mañana a registrarse como aspirante a la candidatura presidencial de Morena, pese a que Mario Delgado, dirigente nacional del partido, aseguró que ella no podría participar porque no recibió la invitación del Consejo Nacional de Morena.

En entrevista con medios de comunicación, la diputada advirtió que en caso de que le nieguen el registro agotará todos los recursos legales, entre ellos acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para hacer valer su derecho a participar en el proceso de definición del “coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación”.

Lee también: Ricardo Monreal se despide del Senado para buscar candidatura de Morena: “Gracias totales”

“Haré todo lo necesario para estar inscrita, por supuesto, porque es una violación de derechos, porque es un insulto para las mujeres, es una violencia política de género definitivamente, es inaceptable lo que se está planteando y yo lo único que he dicho es quiero trabajar para defender el proyecto del que soy fundadora”, dijo.

Política Va por México intentará revertir fuerza de 4T con Plataforma Electoral 2024

La ex lideresa nacional de Morena reprochó que a ella le cierren las puertas, mientras que al senador Manuel Velasco, del Partido Verde, y al diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, se les invitó a participar pese a no ser militantes de Morena.

“Están invitados inclusive quienes no son del partido, creo que yo tengo más derecho por ser fundadora, por haber trabajado en ello y porque además yo nunca he hecho algo que esté en contra de la ley o no se apegue a lo que debe ser”, indicó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Yeidckol Polevsky dejará mañana su curul como diputada para cumplir con el requisito de separación del cargo que determinó el Consejo Nacional de Morena el domingo pasado.