Morena podría ir solo en 2024 por falta de unidad con PT y PVEM, advierte Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, advirtió que el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) son aliados del movimiento, pero si no se logra la unidad, hay que aceptarlo, “sí existe el riesgo de que Morena camine sólo en el 24”.

Ante la prensa, el líder legislativo respaldó el llamado fuerte que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al PT y PVEM, para que el candidato del PT, Ricardo Mejía, no utilice su imagen para promoverse.

Puedes leer: INE ordena a MC bajar spot sobre supuesta alianza Morena-PRI en Edomex y Coahuila

También, sobre el llamado que realizó la dirigencia nacional de Morena a sus aliados, para que este fin de semana hagan un intento de unidad y se sumen al candidato del movimiento a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana.

Consideró que sería un error político no atender este llamado, pues “si cada instituto político compite por su lado no hay posibilidades de ganar, y esta división claramente le ayudará al PRI para mantenerse más de cien años en el gobierno de la entidad”.

Monreal Ávila recordó que “es un mensaje duro no sólo al candidato, sino al partido, en el sentido de que él no está de acuerdo con la división que se presentó en Coahuila, en donde tres candidatos de la coalición o de los aliados llevan cada uno a su propio candidato, y eso obviamente debilita al movimiento”.

Política AMLO exige a Ricardo Mejía que no haga campaña en su nombre

El senador morenista hizo un llamado a la tranquilidad y ecuanimidad al PT y al PVEM, para que esta semana, aunque ya es difícil, pudieran unificarse y lograr alzarse con la victoria.

“El Presidente ha expresado su posición frente al deslinde con el candidato del PT. Mario Delgado ha dicho que, si no hay unidad, quizá no haya coalición en el 24 con ellos, y me temo que puede ser eso realidad, aunque nos afecte a todos”.

“Han sido nuestros aliados. Pero ahora quién sabe que vaya a pasar, porque no podemos negar que la voz del presidente es muy fuerte en Morena, nadie puede negar que la voz del presidente es tan fuerte que casi es definitiva. Así hay que aceptarlo. Y si no se entiende este llamado hoy, sí existe el riesgo de que Morena camine solo en el 24”, expresó.

Insistió en que esto no conviene a la coalición, por lo que reiteró su atento llamado al PT para que tome en cuenta el mensaje del presidente, pues todavía hay tiempo “y el Movimiento los llama respetuosamente a hacer el último intento de unidad este fin de semana”.

De paso, Ricardo Monreal, expresó que en la Convención Nacional del Verde, les informó su intención de ser el candidato de Morena a la Presidencia de la República de 2024, pues “tengo los méritos, la preparación, la capacidad para enfrentar los grandes desafíos del México moderno y estoy preparado. Soy el que más experiencia política ha acumulado en 42 años y me siento listo”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otro lado, Ricardo Monreal dio a conocer que la Comisión Bicameral se reunirá para evaluar el seguimiento al trabajo de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, y dar seguimiento a los indicadores del informe; “es decir, lo que nosotros consideramos que deben de contener los informes”, puntualizó.

Dijo que ya se cumplió el primer semestre, por lo que ya tienen que rendir informe la Fuerza Armada Permanente, por conducto del Ejecutivo, o del Secretario, de la Secretaria de Seguridad Pública.