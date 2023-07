Partidos políticos de oposición ya no son influyentes en la vida pública: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los partidos políticos “se están deshaciendo” y han dejado de tener influencia en la vida pública del país y acusó que un grupo conservador ha tomado el control de ellos.

“Estamos asistiendo a un fenómeno nuevo porque ya no son determinantes o no influyen en la vida política aunque parezca paradójico, contradictorio, los partidos políticos. Me refiero a los partidos políticos de oposición. Yo creo que ya dejaron de existir”, subrayó el mandatario federal este lunes en su conferencia de prensa.

En este sentido, dijo López Obrador que “hay un agrupamiento que los absorbió” a los partidos políticos, al cual él nombra como el supremo poder conservador.

“Por eso voy a hablar de este tema, y no me pueden los del INE (sancionar), no estoy hablando de partidos políticos nacionales sino de un poder informal que es el que está actuando en la oposición a un gobierno legal y legítimamente constituido”, reprochó.

El tabasqueño subrayó que los institutos políticos se están desintegrando y ese es el caso del PRI, donde dijo que están renunciando sus militantes, en alusión al senador Miguel Ángel Osorio Chong quien hoy anunciará la renuncia a su militancia en ese partido.

“Se están deshaciendo los partidos de oposición. Es el caso del PRI, están renunciando no solo a militantes, dirigentes, porque se están dando cuenta de que ya fueron absorbidos, se los tragó este agrupamiento, este supremo poder conservador, cuyo gerente, es Claudio X González hijo”, acusó el mandatario.

Finalmente, el presidente recordó su mensaje del sábado en el Zócalo y acusó qué hay una cúpula opositora que está utilizando mucho dinero, y subvencionan a medios de información, “no a todos, desde luego, siempre hay excepciones, pero sí a la mayoría”, concluyó.