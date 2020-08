No habrá fraude: AMLO avala que INE organice elección de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) quien organice la elección para elegir al nuevo dirigente del partido político del que fue fundador, Morena.

Señaló que mucha gente critica esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin embargo, destacó que lo ve bien y aseguró que no va haber fraude en la elección interna del partido al que pertenecía.

➡️INE aprueba multas por más de 6 mdp a organizaciones que aspiran ser partidos

"Algunos dicen: ‘No, pues va a haber fraude’; yo digo que no, yo lo veo bien".

Asimismo López Obrador reprochó a los integrantes de Morena que no se hayan puesto de acuerdo para realizar una consulta, ya que "se la pasaron peleando".

"Tiene que haber autocrítica. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo al interior?, ¿y además por qué no desde el principio se aceptó lo de la encuesta, si está en los estatutos?, ¿por qué no someterse a lo que la gente decida, opine?, ¿no en la democracia es el pueblo el que manda?".

Sin embargo, el mandatario dijo que confía en que el INE no cambiará los resultados de la encuesta, pues "debemos pensar que se están renovando las instituciones".

Ayer TEPJF determinó que sea INE quien realice la encuesta para renovar la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), desechando así la propuesta de Alfonso Ramírez Cuellar de tener una prórroga para la renovación de la presidencia.

➡️ Bertha Luján rechaza fallo del TEPJF para que INE organice elecciones en Morena y lo califica de ilegal

Los magistrados determinaron que Morena “no ha dado cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Sala Superior, ya que desde la primera determinación las medidas que se han dictado no han sido eficaces para su cumplimiento”.

Por lo anterior, la Sala Superior determinó que la encuesta abierta será llevada a cabo por militantes y simpatizantes de Morena, para la elección de la Presidencia y Secretaría General, dado que el propio partido ha generado una circunstancia de falta de certeza y confiabilidad con un padrón diverso al previamente validado por el INE, además que en ella podrá participar como candidato cualquier militante que cumpla los requisitos estatutarios, salvo el de ser consejero nacional.