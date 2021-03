México apoyará a Haití en su elección presidencial

México brindará apoyo a Haití en su elección presidencial de septiembre próximo y en la creación de una nueva Constitución. Todo en el marco de cooperación entre las dos naciones, adelantó el nuevo embajador de la isla en nuestro país, Hugues Féquiére.

El país caribeño vive una escalada de tensiones políticas y sociales que se agravó el pasado 7 de febrero cuando el presidente Jovenel Moïse denunció que la oposición a su gobierno tramaba un golpe de Estado.

El Gobierno haitiano anunció a principios de año que el 25 de abril se llevaría a cabo un referéndum para cambiar su carta magna mientras que el 19 de septiembre habría elecciones para elegir nuevo presidente y legisladores. Hace unos días, el 23 de febrero, Haití anunció que aplazaría para el 27 de junio el referéndum para votar la nueva Constitución que impulsa Moïse.

La oposición de aquel país ha criticado el anteproyecto de la nueva Constitución porque busca abolir el Senado y reemplazar el cargo de Primer Ministro por la figura de un vicepresidente, elegido al mismo tiempo que el Presidente.

Pero Haití tiene aliados desde afuera y uno es México. Hugues Féquiére aseguró que el Gobierno mexicano hizo patente su apoyo al referéndum haitiano en el Consejo de Seguridad de la ONU. “El canciller Marcelo Ebrard, nos va a dar una mano”, precisó.

“El gobierno de México, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nos dio un excelente apoyo que tiene que ver con el proceso de estabilidad política en Haití. Esto se dio durante la evaluación que se hizo en el seno del Consejo de Seguridad, sobre la situación socioeconómica y humanitaria en Haití, de cara a los próximos procesos electorales en septiembre próximo”.

El embajador dijo también que el pasado 16 de febrero, en Palacio Nacional, “le pedí al presidente López Obrador su apoyo para la organización de un referéndum, la creación de una nueva Constitución y para llevar a cabo elecciones generales para elegir nuevo presidente. El jefe de Estado actual, Jovenel Moïse, termina su gestión el 7 de febrero de 2022”.

En entrevista con El Sol de México, en el salón de juntas de la sede diplomática, el joven embajador, con voz de suaves matices de la lengua francesa, enfático, habló de la fragilidad institucional en su país y la necesidad de reformas para fortalecer su democracia y superar los retos.

Refirió que el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, en sesión del Consejo de Seguridad, el 22 de febrero, consideró la situación de Haití “como un tema prioritario para la región y que requiere del apoyo de la comunidad internacional”.

—¿Cuál es la situación política en su país?

—La situación política es que el presidente de Haití termina su mandato el 7 de febrero de 2022, pero la oposición le quiso quitar un año, Y aparentemente había las intenciones de darle golpe de estado. Pero gracias a Dios, todo el proceso dentro de la ley continuará. El presidente Jovenel Moïse terminará su gestión el año que le falta...

—¿Usted solicitó al presidente López Obrador apoyo para la logística y realización de las elecciones en Haití?

—Sí. Es lo que buscamos. Escribí a la Cancillería el apoyo que busco. Ayer, estaba muy, muy contento de ver que el gobierno de México en la ONU nos apoyó en todo lo que tenemos que hacer para las elecciones.

SEMBRANDO VIDA HASTA HAITÍ





Sobre el gobierno de la Cuatroté, el nuevo embajador indicó que el presidente López Obrador le prometió que se renovarían las becas para jóvenes haitianos universitarios.

“El día que presenté mis cartas credenciales, hablé con el Presidente de la Republica si podía renovarlas. Él me prometió que va a trabajar sobre eso. Son 300 las que están vigentes actualmente. Son para jóvenes universitarios”.

Agregó que Haití busca que imitar el programa Sembrando Vida de para apoyar a 20 mil campesino en la reforestación con germoplasma del suelo haitiano. “Los recientes huracanes han afectado mucho, cada año estos fenómenos ocasionan muchas pérdidas que van del 60 al 80 por ciento en el campo.

En cuanto a la migración haitiana irregular que pasa por México en busca de llegar a los Estados Unidos, el diplomático señaló que también habló del tema con el presidente López Obrador. “Él me prometió que hará algo”.

El problema con estos migrantes, agregó, “es que todos tienen residencia de Chile, de Brasil, pero si llegan aquí, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las autoridades migratorias dicen que ‘hay inconsistencia’ en la entrevista y los devuelven para Chile o Brasil y no hay nada que podamos hacer. Nada, nada”.

“Son ciudadanos que no vienen de la isla sino del sur del Continente. Salieron de Haití hacia 2014, 2015, para la construcción de las instalaciones para las Olimpiadas en Brasil, en 2016. Los haitianos que llegaron a Chile, en ese tiempo no necesitaban visa. Los chilenos les dieron su visa permanente. Pero ahora ya no quieren quedarse en el sur sino cruzar a Estados Unidos, en busca de mejor vida allá”, añadió.

Con el nuevo gobierno del presidente Joe Biden, los haitianos varados en distintos países emprenden el viaje hacia suelo norteamericano. “El nuevo gobierno prometió un salario de 15 dólares la hora, pero eso no es una realidad todavía, hay que esperar que lo apruebe el Congreso norteamericano”, refirió Hugues Féquiére.