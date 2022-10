Layda Sansores va contra Ricardo Monreal con supuesta conversación

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, vuelve al ataque desde su programa Los Martes del Jaguar, y ahora ataca a uno de su propio partido, el senador Ricardo Monreal del que revela una supuesta conversación con un político que ella asegura se trata de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.

Layda cumplió su amenaza de balconear a Ricardo Monreal, desde su programa y que según ella es porque se trata de un hecho de corrupción en el que estaría involucrado el líder parlamentario morenista en un acto de apoyo al líder priista.

La gobernadora mostró un mensaje de WassAp aparentemente de Ricardo Monreal, y en un hecho editado con audio y voces de dos personas, leen el supuesto conversatorio entre los políticos.

Ricardo se encontraba en la sesión del martes por la noche en el Senado de la República, donde se discutía la Ley de Ingreso de la Federación, y desde donde respondió a Layda Sansores.

“No nos distrae nada, ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones, ni las intrigas. En su momento ejerceremos nuestro derecho con firmeza. Saludos a todo el país, ánimo aquí seguimos trabajando, aquí con la ministra y Senadora Olga Sánchez Cordero, y con mi amigo Higinio Martínez, y con Nancy, y con la senadora Mónica y la senadora también de Quintana Roo. Todos estamos unidos en un solo propósito México y la reconciliación de México. Animo vamos bien”, señaló el senador tras el mensaje de Layda Sansores.

En tanto, esta es parte de la conversación por mensajes que reveló la senadora de Campeche:

Speaker 1: Amigo, sólo preguntarte si moviste amparo por el tema que comentamos.

Speaker 2: Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y mis propiedades y era un tema que me recomendó el abogado, que si no presentamos el Amparo, pues íbamos a perder todos mis bienes. El amparo que presentó el abogado es contra el aseguramiento de mis propiedades, que además no lo pueden hacer pública y exclusivamente. Eso como no me amparo si se vence el término. Eso me dijo el abogado.

Speaker 1: Estoy avanzando.

Speaker 2: Mi hermano, muchas gracias, te lo aprecio. A ver si nos vemos mañana. Tema político amarres va con todo, sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti hermano ya me quedo más que claro. Te mando un abrazo y gracias y ahí te entregaré una serie de análisis. Saludos.

Speaker 1: Entrega los documentos en tiempo y cerremos. Yo estaré atento.

Speaker 2: Perfecto. Gracias.

Speaker 1: Hoy veo a las dos 30 pm a la fiscal para ver el asunto.

Speaker 2: Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo y tu respaldo, y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre. Segundo, el tema creo que es importante que quede claro como cosa tuya para que no vaya a pensar que yo estoy presionando o haciendo algo indebido, que es lo que conviene convocar a la unidad, más en estos tiempos tan difíciles y donde ella, con su apoyo, con su respaldo, resolverá un tema que a la larga será bueno para todos, principalmente para un acuerdo político entre tú y un servidor y el gobierno federal en tiempos tan complicados que se van a vivir. Necesitamos estar más unidos que nunca. Muchas gracias por tu apoyo, nunca lo voy a olvidar y gracias por estar pendiente y cuídate, cuida tu salud, estate atento, pero cuídate hermano, porque está complicada la cosa. Cuídate.

Speaker 1: Hola amigo. Reforma está husmeando y parece que de peritajes que estaban revisando el asunto filtraron algo. Me dijo Santiago.

Speaker 2: Te lo aprecio, mi querido amigo, pero te lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. El enemigo en común es la derecha. Pero bueno, qué le hacemos? Sabes que te aprecio y te mando un abrazo fuerte, pero vienen tiempos muy complicados para el país y hay que construir para adelante. A ver si pronto nos vemos. Abrazo fuerte y te lo agradezco mucho. Ya me han llegado varios periodistas con eso. Obviamente en cualquier momento lo van a querer filtrar. Abrazo. Te mando.

Speaker 1: Algunos mensajes solo para.

Speaker 2: Ti. Te agradezco mucho hermano, pero ya sabes por tardar en resolver estos temas, empiezan a pasar estas cosas y muy agradecido contigo. Ahí vamos hermano. Gracias.

Speaker 1: Quien las filtra? Extremismos, precauciones, pero tengamos cuidado. Ok? Mensaje reenviado Hola buenas noches. Me informó Santiago que al parecer Reforma o el Universal traen datos sobre las cuentas de Alejandro Moreno. Me dice que son datos que él me envió con motivo de la carpeta de investigación que yo tengo. Te lo comento sólo para que sepas.

Sí, claro, por supuesto. Por lo comentado Santiago me manda mensaje preocupado. Tiene ahí más de un mes. En este momento está en el área de peritajes.

Mi idea Yo no tengo la carpeta en mi área son. La madre. Pues. Pero quien las filtra? Extremismos precauciones. Pero tengamos cuidado. Ok, quedamos que en la tierra va hombre y no hay alianza. Por favor. Me impresiona tu falta de palabra conmigo. Es lamentable. Me duele tu engaño. Podría esperarlo de cualquiera menos de ti.

Speaker 2: Lamento mucho que pienses eso. Lo importante es lograr el objetivo. Simplemente tenemos que cumplir el género. Y eran los costos de poder armar la coalición. Al final lo que importa es el resultado. Y vas a ganar tu tierra. Tiempo al tiempo.

Ningún engaño. No había opción para cumplirle con el género, pero lo que te interesa se lograra que es ganar. Abrazo Mi querido amigo me ha comentado nuestro mutuo compadre del tema de hoy, me transmitió tu mensaje, lo aprecio y te lo valoro.

Yo estoy en acuerdos y compromisos construyendo ahí creo firmemente que se pueden construir mejores acuerdos y avanzar en lo que te interesa a ti y es lo que me interesa a mi. Yo estoy haciendo lo que me toca. A ver si pronto nos echamos una buena plática. En corto afinamos temas y al final del día nosotros vamos a ver siempre para adelante y como construimos acuerdos y consensos. Estoy puesto y listo y agradecido. Abrazo fuerte. Gracias.

Le pidió la señora.

Speaker 1: De allá que le abrieran y yo me opuse porque era un compromiso. Siente que estás avanzando. Yo no cambio, seguiré defendiendo. No aceptó el ciudadano.

Speaker 2: Lo aprecio y lo valoro mucho. Tenemos que platicar, a ver si nos vemos. Yo ya estoy haciendo cosas allá que vas a ver cómo van a tener repercusión, pero sería bueno vernos la próxima semana y echamos una plática a nuestro compadre tú y yo. Y una vez más te lo agradezco. Yo salí con todo para adelante, yo ya les dije y se los he dejado claro lo que me han pedido. Hemos avanzado y el 7 de junio yo estoy sentado construyendo acuerdos de consensos con nuestros legisladores que tengamos. Soy práctico y pragmático y reconozco y valoro tu apoyo. Muchas gracias. De nada. Abrazo.

Speaker 1: Abrazo.

Speaker 2: Dime, dime tú. Mira, si no te vas a sentir indignada. No sé si entiendan, pero es muy claro que el.

En su cuenta de twitter, Alejandro Moreno escribió: “Alejandro Moreno @alitomorenoc Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al senador @RicardoMonrealA, un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él”.