FGR y SCJN apoyarán en esclarecimiento de caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, trabajar juntos en la resolución del caso Ayotzinapa.

A través de un par de cartas, solicitó a los representantes del Poder Judicial reunirse cada mes con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, con fecha inmediata el próximo 5 de marzo.

“Estoy convencido de que si nos unimos, lograremos romper el pacto de silencio que ha perdurado por mucho tiempo y esclarecer lo acontecido; no prolongar la impunidad; hacer justicia; y demostrar que somos auténticos representantes de un Estado social y democrático de derecho”, propuso en las misivas.

Durante la conferencia mañanera, López Obrador reiteró que esta “no se puede descansar” hasta que se esclarezca el caso, siendo uno de los que más vergüenza ha generado a nivel internacional.

Luego de recordar que en su momento, la excandidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, expresó que si ella fuera representante de México, no descansaría hasta dar con el paradero de los normalistas de Iguala.

“Todavía tengo presente lo que dijo Hilary Clinton. Que sí ella actuará como presidenta de México, no descansaría hasta encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. A mi me dolió mucho eso, es una vergüenza que en el extranjero hagan esa observación, den ese punto de vista y tengan razón . No se puede descansar si no aclaramos lo de Ayotzinapa”, manifestó.