Candidaturas de MC en varios estados peligran por violencia: Álvarez Máynez

No sólo Guerrero padece violencia, Zacatecas, Michoacán y Tamaulipas son entidades donde el tema de la inseguridad pone en riesgo a los aspirantes a algún cargo de elección popular, admitió Jorge Álvarez Máynez, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República.

“Hay territorios muy complicados. Además de Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán y por ejemplo en Zacatecas, con este tema de la paridad del que yo estoy absolutamente a favor, pero ir a decirle a mujeres que sean candidatas en municipios controlados por el crimen organizado no es lo más sencillo en un contexto como el del país”, dijo el precandidato de Movimiento Ciudadano en entrevista con El Sol de México.

¿Cómo inició tu precampaña de una semana?

Bueno, ni una semana de precampaña me registré el miércoles. El principal reto que tendremos serán las primeras semanas de campaña a partir del primero de marzo es darnos a conocer, que la gente sepa quiénes somos, qué representamos a que aspiramos, cuáles son las causas que tenemos para México y me siento contento, es una enorme responsabilidad es la más grande de mi vida.

La voy a ejercer con toda la responsabilidad con todo el sentido de responsabilidad que implica ser candidato a la Presidencia de la República y contento porque veo oportunidades para que le demos a México un camino distinto, para acabar con muchos de los problemas, que hoy tienen roto al país y para poner a México en ruta hacia un nuevo destino.

¿Seis días y ya con denuncias del PRI y de la ex senadora de MC?

Es la guerra sucia del PRI, de los grupos de interés para los que trabajan ellos. Yo crecí, en un entorno en el que me acuerdo perfectamente del “peligro para México” del fraude electoral del 2006, de muchos de los temas que se dieron en ese momento y esos actores están hoy en esa campaña del PRI y del PAN.

Tienen mucho miedo porque saben que los vamos a jubilar de la política, porque los vamos a mandar a la lona, porque no tienen capacidad de entrar en la contienda electoral, tienen un 80% de rechazo, no comunican con las nuevas generaciones.

Vamos a jubilar el PRI y al PAN de la política en México

Ya tuvieron una oportunidad de gobierno, el PRI y el PAN han gobernado este país por 80 años, no le cumplieron a los mexicanos y creen que la gente no tiene memoria. Sabía que iba a venir. Eso va a venir peor, va a venir una guerra sucia infame de mentiras como la que se hizo contra Samuel García, pero nosotros estamos listos para lo que viene.

Estamos hechos de otra cosa. No nos conocen tampoco ellos. Y qué bueno que se preocupen, porque como te decía, vamos a jubilar el PRI y al PAN de la política en México.

¿No es delito electoral el spot con el gobernador de Nuevo León?

Es un éxito que Samuel García me respalde, el problema que ellos tienen es que Samuel García es popular y tiene arrastre; porque ahí estuvo lleno de gobernadores, bueno, ya no tienen casi gobernadores, pero todos los que tienen ahí estaban de paleros el día de del supuesto cierre de precampaña de Xóchitl, ahí estaban, ahí están las fotos de los gobernadores, el problema es que nadie los pela.

Nunca más, la extorsión de las notarías, de los magistrados, nunca más este ese tipo de acuerdos, en que se reparten los estados de la República

En cambio, este vídeo que tiene más de 2 millones de reproducciones, pues eso los asusta, como el destape que hicimos en su casa, que tiene más de 10 millones de reproducciones. Ellos no tienen esos alcances, no hablan con esos públicos, están muertos de miedo por lo que representamos para sus intereses, y tienen toda la razón por que los vamos a jubilar.

Nunca más, la extorsión de las notarías, de los magistrados, nunca más este ese tipo de acuerdos, en que se reparten los estados de la República, en este caso Coahuila, como si fuera un botín y por eso están petrificados de de miedo, van a perder, van a tener el peor resultado de su historia y esta va a ser una contienda que se cierre entre Morena y nosotros.

¿No es ilegal que un gobernador en funciones salga en un spot apoyando a otro candidato?

No son actos ilegales, yo he denunciado mítines, desvío de recursos, campañas ilegales anticipadas. De hecho creo que ninguna de las dos, si nos fuéramos a lo que marca la ley, debería de tener el derecho a ser registrada como candidata a la presidencia.

Han violado sistemáticamente la ley, se pasaron por el arco del triunfo la regulación de las campañas, empezaron antes de las precampañas con procesos simulados, ha sido grotesco. Han gastado una cantidad enorme de recursos, han gastado más recursos que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos en sus precampañas y me parece que eso es excesivo.

Te digo Samuel fue un domingo, tiene todo el derecho a manifestar sus opiniones mientras no se desvíen recursos, mientras, no haya un ejercicio. El problema que tienen es que hay una atracción y simpatía por Movimiento Ciudadano, por supuesto que yo lo que guardaré, siempre es la congruencia, de hecho soy el único que ha respetado los tiempos legales, pero con 90 días a partir del primero de marzo nos va a alcanzar para ganarles.

¿Fuiste omiso con la denuncia de acoso laboral en un medio que fundaste?

Yo fundé ese periódico en 2008 en Aguascalientes, lo que te podría decir es que un reportero promedio ganaba el 50% de lo que ganaban los demás medios, todos estaban en el Seguro Social e incluso a todos, me acuerdo de que les compramos una laptop nueva, era muy simbólico porque era una diferenciación enorme. De hecho prácticamente solo contratamos jóvenes recién egresados de las carreras de Periodismo especialmente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es un medio que pronto se convirtió en líder en redes.

Yo dejé de ser director en el 2010 porque justamente asumí como diputado local en Zacatecas y luego en 2014 que venía a la campaña del 2015 en la que estuve muy involucrado como secretario de organización, deje de ser parte de la empresa, ahí está el acta constitutiva.

Estoy consciente de que hay que creerle a la mujer siempre que lo denuncia

Denuncian un caso que sucede en 2019 de un acoso no lo quiero minimizar. Estoy consciente de que hay que creerle a la mujer siempre que lo denuncia lo que yo te diría sobre ese caso es bueno sucede cinco años después de que yo dejo de la empresa y nueve años después de que dejé de ser director y en tres años nunca me mencionan o nunca me involucran o nunca me vinculan hasta que asumo como precandidato a la presidencia, la persona que me denuncia fue pareja del denunciado.

Yo creo que una mujer tiene derecho a cambiar de opinión a visibilizar después de años, una violencia que en su momento no vio, a aportar evidencia y creo que hay instancias para hacer eso, pero me parece difícil que me digan que tengo algo que ver con eso.

Sé que es un tema que está preparando el PRI porque al ser un hombre contra dos mujeres, pues está como muy claro, por dónde puede ser uno de los caminos de ataque. Sé que ese tema van a inventar, sé que han buscado por todos lados con ese tema y que lo van a seguir explotando. Voy a estar, voy a estar preparado y voy a dar la cara con una explicación amplia frontal clara como la que estoy dando ahora.

¿Por qué MC está inconforme con el tema de la paridad de género en puestos públicos?

No soy alguien que se oponga a la paridad en absoluto. Yo como diputado local en Zacatecas en 2010, presenté la primera iniciativa para el matrimonio igualitario, esa no logramos que se aprobara; pero presenté la primera iniciativa para tipificar el delito de feminicidio en Zacatecas lo logramos, en 25 años no se había reformado el Código Penal y lo reformamos.

Despenalizamos el adulterio que era un arma con la que los hombres amenazaban a las mujeres que se querían separar. Nunca, creo, se había dado una reforma de esos calados en Zacatecas y es una cosa que fue mucho antes. Ahora empujé las las licencias de paternidad que tú dirás, oye, pues es un derecho para los hombres, no, pero podemos involucramos y compartimos los roles, modificamos la manera en la que se construyan las familias también nuestras parejas tienen derecho a tener una vida laboral a que nosotros compartamos la responsabilidad en la crianza y las tareas del hogar.

Pero es una hipocresía que saquen ese tema y luego aparece Mariana Rodríguez y dicen “es una cara bonita que está en TikTok”, son muy hipócritas, especialmente el PRI y el PAN con ese tema. Y yo lo que diría es aprovechamos esta contienda que va a haber dos mujeres candidatas a la presidencia para revertir todo lo que este gobierno y los anteriores han hecho contra las mujeres, para que haya sistemas de cuidados, para que haya estancias infantiles, para que haya un sistema que garantice la igualdad entre hombres y mujeres en muchos temas y disciplinas, la Deportiva, la académica, la científica, la política, creo que es una gran oportunidad de esta contienda.

¿La violencia es otro reto a vencer?, han matado a varios candidatos locales de MC

Ningún partido ha sido más atacado por ese tema que el Movimiento Ciudadano, porque como nosotros no hacemos compromisos y acuerdos con los grupos del crimen organizado. Hemos vivido en carne propia esas consecuencias, hay que recordar que hace tres años asesinaron a Abel Murrieta en Ciudad Obregón haciendo campaña, repartiendo volantes, como al candidato a la alcaldía de Cajeme.

Nosotros no hacemos compromisos y acuerdos con los grupos del crimen organizado

En movimiento ciudadano ha estado en ese dilema porque nosotros tenemos un discurso que es contrario a la estrategia que ha operado en los últimos años en México yo he dicho que si El Salvador con recursos mucho más limitados pudo modificar de lleno, el problema de la seguridad de la violencia, México tiene las condiciones para hacerlos, que hay un tema que hay que entrar con absoluta firmeza con claridad y con voluntad.

¿Hay temor por la violencia, teme por algún ataque de este tipo?

No me siento exento de cualquier amenaza que pueda haber, nunca he tenido ningún tipo de trato con ningún grupo delictivo y eso creo que también te genera condiciones de seguridad de autoridad moral. Muchos de los problemas vienen a la hora de que los políticos se cargan hacia uno de los lados, este juegan un rol, en las disputas del crimen organizado y que además se confunden en lo que hay que atacar lo que hay que atacar es la impunidad lo que hay que atacar es la violencia y lo que hay que garantizar la seguridad de las personas.

Además de Guerrero ¿En qué otra entidad tienen en riesgo candidaturas por la violencia?

Mira, hay territorios muy complicados. Además de Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán y por ejemplo en Zacatecas, con este tema de la paridad del que yo estoy absolutamente a favor, pero ir a decirle a mujeres que sean candidatas en municipios controlados por el crimen organizado no es lo más sencillo en un contexto como el del país.

Yo por eso creo que tiene que haber una nueva visión sobre estos asuntos, porque además, creo que son cosas que tenemos que atender más allá de la dificultad electoral. No puede ser que en medio de una colonización, de una captura de los terrenos, la fuerza territorial de narcotráfico, nosotros estemos pensando como clase política en repartirse las migajas, tenemos que enfrentar de lleno y por encima de los partidos a este problema que está azotando, yo diría, cuando menos una cuarta parte del territorio nacional.

¿Las mujeres en cargos públicos no pueden enfrentar la violencia?

No. Claro que pueden, el problema es conseguir que haya disposición para hacerlo, por sus entornos familiares y demás. No pienso en ejemplos de estados grandes o estados que tienen un recurso para hacerlo, está el caso de Valle de Bravo hace tres años donde una candidata prácticamente tuvo que dejar de hacer campaña por las amenazas del crimen organizado.

Lo que te estoy diciendo es que el ejercicio real de invitación no es que los partidos en esos casos no quieran, invitan y se termina complicando muchísimo la disposición de participar no solamente mujeres, de hombres, de personas de bien, los empresarios, los comerciantes, ¿por qué querrían asumir un cargo como el de la presencia municipal de un municipio azotado por el clima organizado?, si no tiene fuerza de respuesta, si los policías no tienen armamento, patrullas, si los policías ganan una miseria.

Vale la pena exponer tu vida, arriesgarte, enfrentar al crimen. Creo que es un tema que tenemos que tomarnos mucho más en serio, en el país, el problema de la seguridad y creo que sí, por supuesto que hay una mayor sensibilidad en esos temas.

¿Qué retomarías de Nayib Bukele?

Más bien te digo qué no retomaría, no retomaría las violaciones a derechos humanos, no retomaría la persecución política, pero sí retomaría la convicción y la firmeza y la dureza con la que se debe de enfrentar el problema.

No puede ser un tema en el que estemos normalizando. El gran error de Calderón fue enfrentarlo desde el punto de vista del consumo de las drogas, ese no es el problema. Las cárceles están llenas de chavos pobres que los agarraron con un chorro de marihuana, que los agarraron con una bolsita, la inmensa mayoría de los que están en las cárceles ni siquiera son narcotraficantes, sino consumidores que estuvieron en el lugar equivocado y que no tienen para el amparo, para la fianza o Incluso para una mordida, que es lo que muchas veces libera, las personas.

La inmensa mayoría de los que están en las cárceles ni siquiera son narcotraficantes, sino consumidores que estuvieron en el lugar equivocado y que no tienen para el amparo

Yo lo que le digo a mis amigos es que ninguno de nosotros se iría a la cárcel por fumar marihuana, a un rico nunca, a una persona de clase media alta, nunca lo detienen por fumar marihuana.

Eso es una cárcel para los pobres y México tiene cárcel para los pobres, tenemos que tener justicia para quien atenta contra la integridad de las personas no para las personas pobres. Las cárceles de México están llenas de pobres, la mitad de las personas ni siquiera tienen una sentencia ahí, o sea hay 100.000 personas que están en la cárcel en México sin sentencia y nosotros estamos caminando como si nada, por eso las calles están llenas de delincuentes, porque las cárceles están llenas de pobres.

¿En qué no coincides con esta administración federal?

El trato hacia las mujeres, la desaparición de Estancias Infantiles, la desaparición de programas que estaban en el anexo de paridad de género, la militarización, no solamente del país y de la seguridad pública, sino de muchas áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

La condición extractivista con la que ven los proyectos de desarrollo, el divorcio de la naturaleza y del medio ambiente, por supuesto que el tren maya se pudo haber hecho, un tren en el sur es una gran idea, pero con una mejor planeación que no fueran impactados las reservas naturales de la península, los tramos se pudieron haber hecho con con mayor respeto al medio ambiente y el tren pudo haber sido un tren eléctrico de clase mundial, pero las prisas, las ganas de acabar el sexenio presumiendo obras.

Una cosa que no comparto este gobierno es la poca apertura con las críticas y con quienes piensan distinto, uno no se puede enojar en el deporte, aprendes que hay que saber ser un buen ganador y un buen perdedor, no puede ser mal ganador y no puede ser mal perdedor, el presidente se jacta de que tiene una aprobación alta, sí la tiene, pero eso no le da el derecho a descalificar al 20% al 25% que no esté de acuerdo con él o a quien le hace una pregunta o un cuestionamiento, ese odio esa polarización que se genera a partir de la descalificación del presidente a personas que son críticas a él.

Algo que no retomaría es como han tratado a la cultura, merece una mucho mayor centralidad. En la presidencia de Peña Nieto bajó el presupuesto a Cultura un 50%. El presidente le dio otro bajón y muchos proyectos culturales que este país necesita no se hacen por falta de presupuesto.

¿Regresarías al Ejército a los cuarteles?

Yo construiría una alternativa civil para enfrentar la seguridad.

¿Continuarías con la Guardia Nacional?

Creo que ahí hay un problema de concepción, el problema es culpar al Ejército de la cobardía de los civiles. El Ejército está haciendo lo que los civiles no se animan a hacer entonces yo no voy a llegar ahí a culpar a quienes han dado la cara por el país en medio de la cobardía de alcaldes, gobernadores, presidentes de la República y secretarios de Estado. De los problemas que tiene el país hay que articular con ellos dialogar con ellos, tú sabes que la parte más integral de la propuesta no la puedo exponer hasta la campaña que empieza el primero. Tengo una visión civil sobre el ejercicio de la seguridad.

¿Cuáles son tus principales críticas a la candidata del PRI-PAN-PRD?

Lo que no puedo creer del PAN del PRI del PRD es el doble discurso, dicen que López Obrador no respeta al Poder Judicial y a los organismos autónomos y se lo reparten en Coahuila con pactos firmados dicen que la corrupción no sé qué, como si la gente ya se le hubiera olvidado la estafa maestra, de Roberto Borge, de César Duarte.

Dicen que son ciudadanos, pero solo hay que ver las listas plurinominales del Senado, de la Cámara de Diputados. El PAN, creo que en todas las órdenes que critican ellos actuaron mucho peor, por ejemplo, ellos justificaron que el salario mínimo se precarizara, que estuviera en niveles más abajo que en Centroamérica, ahora son incapaces de reconocer que teníamos razón y que era una buena idea aumentar el salario mínimo; son incapaces de reconocer que votaron contra los programas sociales en la constitución.

Xóchitl Gálvez dice que votó a favor, pero ella votó como Movimiento Ciudadano muchas cosas, en prisión preventiva oficiosa, en la ley Saldívar; yo pienso que el PRI y el PAN representan un pasado al que el país nunca va a regresar. Saben perfectamente que nosotros los vamos a jubilar de la vida política, por eso su principal enemigo se ha convertido Movimiento Ciudadano.

¿Invitarías a Xóchitl a tu campaña?

Pues sobre todo a la Xóchil de hace seis meses, a la que era ella hace meses antes de que siguiera el telepronter, antes de que estuviera viendo qué le dice Claudio X. González, qué le dice Alito, qué le dice Marko Cortes.

Por supuesto que tendría un lugar importante. Actualmente, la verdad la desconozco, la escucho y no doy crédito. Desde que vi que se pronunció en contra de una jornada laboral digna, vi que se ha pronunciado sobre una serie de cosas que yo estoy seguro de que esa Xóchil que conocí pensaría distinto.