Luego de que el nombre del presidente actual de México saliera en las declaraciones del juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el abogado del acusado, César Castro.

Durante el juicio de su defendido por narcotráfico, en Estados Unidos, interrogó a Jesús “El Rey” Zambada sobre una acusación que hizo en 2013 en torno a la presunta entrega de sobornos a la policía capitalina, cuando López Obrador era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Lo de ayer es una muestra clara de quererme involucrar. Este abogado es un falsario, calumniador, chueco. Resultó más derecho Zambada, pero si se analiza este abogado es parte de la misma mafia de García Luna y de toda la red delincuencia política, financiera y de cuello blanco que imperó en el país”, sostuvo el presidente en su conferencia de este miércoles.

Esto, luego que, durante el juicio de ayer martes, el abogado César Castro trató de incriminar al hoy mandatario en el proceso de García Luna y le preguntó a Jesús Zambada si entregó sobornos a Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad durante mandato capitalino de AMLO, para la campaña presidencial de López Obrador en 2006, lo cual negó.

"No recuerdo haberlo dicho (...) No pude haberlo dicho porque no es verdad”, dijo “El Rey Zambada”, ante la insistencia de Castro.

Ya en 2028, Gabriel Regino había negado haber recibido sobornos de parte del Cártel del Noreste y en particular de Zambada y se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar estos dichos. No obstante, el presidente dijo en su conferencia que César Castro se equivocó, pues él no es mafioso ni corrupto.

“Entonces es interesante porque es un juicio que da a conocer el papel del gobierno sometido a una oligarquía y al mismo tiempo toda la red de complicidades”, criticó.

Finalmente, López Obrador dijo que va a ser muy interesante esperar el veredicto de este proceso que se le realiza al exfuncionario que trabajó de la mano del expresidente Felipe Calderón.