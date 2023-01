Alito llegó sin invitación a plenaria del PRI en el Senado y Osorio Chong la suspende

Miguel Ángel Osorio Chong acusó al líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por haber interrumpido la sesión plenaria de los senadores del partido tricolor, sin que este estuviera invitado al mismo, lo que provocó la suspensión del evento.

Por su parte, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, manifestó a la prensa que llegó por invitación del senador Manuel Añorve, vicecoordinador de la bancada, y se dijo muy satisfecho de haber dialogado con los legisladores de la Cámara Alta.

En conferencia de prensa, el senador Osorio Chong, dijo a los medios que, "sin invitación, de forma inesperada y ante la sorpresa de los presentes", el presidente del PRI, Alejandro Moreno, decidió aparecerse en la Plenaria de los senadores.

Ante esa embestida del dirigente nacional, Osorio Chong y la senadora Claudia Ruiz, salieron del salón donde se realizaba la reunión.

El senador hidalguense explicó que la reunión sería de "trabajo interno", y por las circunstancias que está viviendo el país, "se requería de una reunión larga con los compañeros", por lo que se acordó invitar únicamente a los dos precandidatos a la gubernatura de Coahuila y del Estado de México.

“Al mediodía, a la una de la tarde, se presentó Alito de manera abrupta, e irresponsable, porque era un acuerdo del grupo parlamentario. El expresidente del PRI no dueño del PRI, no coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República, por lo que se decidió suspender la plenaria, una decisión en la que de nuestra parte es cuidar a mi grupo, evitar, que a él le gusta mucho las confrontaciones y los enfrentamientos”, dijo Osorio Chong.

El coordinador del PRI en el Senado manifestó prudencia de su parte, porque dijo preferir suspender la plenaria, y tener varias reuniones, "para eso están las previas”, reiteró.

Sí había invitación pero era al terminar la plenaria: Chong

Osorio Chong reconoció que sí había una invitación para Alito, pero se había dicho que se buscaría una reunión por la tarde con los senadores:

“Por supuesto dije que no tendría inconveniente. Se acordó que sería después que terminara la plenaria alrededor de las seis de la tarde, pero para variar no cumplió con la palabra y se presentó de manera abrupta y lo lamento por mi grupo, por mi partido, por las circunstancias que debería de trabajar en otra manera que tenga ese tipo de actitudes”, lamentó el senador del PRI.

"Fue con el senador Manuel Añorve con quien acordé la hora, para que posteriormente se reunieran con el dirigente nacional, para que el arribo fuera a las seis de la tarde y a mí se me mandó decir que estaba de acuerdo, pero no estaba invitado a nuestra plenaria, incluso se vería un salón aparte para ese encuentro"

“Alito es el que viola cotidianamente su palabra con sus acciones, demuestra quién es y que sólo tiene el único interés de ver sus temas sus circunstancias y no las del partido y las del país”.

“No está el tema de la coordinación, ni siquiera de la dirigencia en la plática, en el diálogo y por supuesto que no meteré a mis compañeras o compañeros si se quedaron, por supuesto que no tendré comentario al respecto, yo respeto a ellas y ellos”.

“Por eso me salí y la suspendí porque yo no puedo estar en medio de esta polémica, imagínense si tenemos problemas en el Senado todavía dividir a mi grupo. Yo no me voy a prestar eso”, recalcó.





Alito Moreno llegando a Plenaria del PRI. Foto: @PRI_Nacional





Alito asegura que fue bien recibido

Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI se dijo contento a la invitación que le hicieron los senadores del tricolor para hablar en su Plenaria, pues manifestó ante la prensa que fue bien recibido y a quienes reconoció su trabajo y la defensa del país en temas que se han discutido en la Cámara Alta de interés nacional.

“Bueno, aquí estoy, miren, aquí estoy, invitado por las y los senadores del Partido Revolucionario Institucional. Nosotros siempre actuaremos de manera responsable y respetuosa atendiendo el trabajo y la participación en ambas plenarias", enfatizó.

“Las plenarias son muy importantes. Las y los diputados han hecho un gran trabajo en Cámara Baja, pero las y los senadores han hecho un gran trabajo en Cámara Alta y mi responsabilidad como dirigente del partido es acompañarlos, estar presente, construir una agenda legislativa”, añadió.

Alejandro Moreno señaló que tuvo una plática con los senadores del PRI Manuel Añorve, María Zamora, Ángel García, Beatriz Paredes, Silvana Beltrones, don Carlos Aceves, Claudia Anaya, Jorge Carlos Ramírez y otros más, con quien platico sobre los temas coyunturales.

“Nosotros estamos a favor de construir acuerdos y consensos y los senadores tendrán mi respeto y consideración todos, tuvimos la presencia de nuestra candidata Alejandra del Moral, una plenaria que se están discutiendo los temas importantes de la agenda a nacional como es resolver que no hay medicamento, temas de salud, de seguridad, económico, los temas para fortalecer las instituciones democráticas como es la defensa del INE y del Tribunal Electoral.





Alito Moreno en la Plenaria del PRI. Foto: @PRI_Nacional

Añorve desmiente a Chong y dice que sí fue invitado Alito Moreno

El senador Manuel Añorve vicecoordinador del PRI, aclaró que por supuesto que fue invitado Alejandro Moreno por la mayoría de los senadores:

“Niego rotundamente que el acuerdo de Osorio Chong con Alejandro Moreno haya sido que llegaría a las seis de la tarde”, declaró.

“Yo fui interlocutor entre el coordinador Osorio y Alito. Le pedí puntualmente, como en todas las reuniones parlamentarias que hemos tenido previas al periodo de sesiones, a nombre del presidente que comieran los senadores con él. En Mérida él clausuró la plenaria”.

"El senador guerrerense manifestó que Alito no aceptó la clausura a las cinco, entonces en muy buenos términos, telefónicamente le informé (Osorio Chong) que iría el presidente invitado por la mayoría y que era una propuesta sobre la mesa. Me dijo bueno, si es así, así será”.

“Nunca platiqué con él, salvo que él tenga otros datos o con otra persona, pero conmigo que fui el interlocutor, fue que iba a llegar. Y llegó el presidente del partido”.

“Se salieron muy pocos senadores y platicamos con el presidente del partido de los temas de salud, elecciones, es inevitable como dirigente del partido, en el Estado de México, Coahuila, que había estado Alejandra del Moral en la mañana, que había que ir a trabajar con ella y Manolo Jiménez.

“Hubo una muy buena plática con la mayoría de los senadores. No veo de veras, por qué tenemos que entrar en un conflicto donde simple y sencillamente lo que se pretende siempre, como en todas las reuniones parlamentarias, previa a los periodos ordinarias, va el presidente del PRI. No es algo extraño ni para irrumpir ni para ni molestare a nadie. Esta es la verdad, porque yo fui el interlocutor”.





Alito Moreno. Foto: @PRI_Nacional

Ojalá Osorio Chong se enfrentara a Morena como nosotros: Alito

Moreno declaró que el senador Osorio Chong debería de enfrentarse a Morena, "tal como ellos lo hacen".

"Ojalá el coordinador Osorio Chong tuviera el valor de enfrentarse a Morena, como lo estamos haciendo nosotros, y no con los priistas que estamos luchando por México, ni levantándose de las mesas, así lo señaló el dirigente del PRI nacional del PRI, Alejandro Moreno, luego de dialogar con senadores"

Tras la salida de Osorio Chong de la reunión Plenaria y ante las declaraciones emitidas por éste ante la prensa tratando de inculparlo, Alejandro Moreno manifestó que “ningún coordinador es más grande que la bancada. La mayoría de los senadores me invitaron y, como Presidente del partido, no me voy a negar”.

Reconoció el esfuerzo de los senadores para concretar una agenda legislativa sólida, consolidada, "para seguir construyendo en favor de México" durante el periodo ordinario de sesiones del Congreso, que se inicia este miércoles.

Recordó que la fuerza y la fortaleza de la sociedad mexicana salió a las calles y, ahora, “vamos a defender la democracia. Vamos a participar en el proceso electoral, porque hoy la gente quiere resultados”.

Finalmente, el Presidente Alejandro Moreno aseguró que la coalición “Va por México” ha construido una alternativa. “Somos una alternativa. En el 2021 detuvimos que Morena y sus aliados no tuvieran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Si no, estuvieran modificando la Constitución, y eso los detuvo”, dijo.