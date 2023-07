Quienes se fueron del PRI estaban tras un escritorio sin despeinarse: Alejandro Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que el partido no volverá a ser de quienes sólo buscan el cargo, se sienten intocables y se resguardan tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse, tampoco a quienes no han trabajado y lo traicionaron.

En respuesta a la renuncia de diversos senadores, políticos, legisladores locales y militantes, quienes acompañaron a Miguel Ángel Osorio Chong al anuncio de su renuncia, Alito aseguró que quienes hoy se van del PRI, lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda y el darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia.

En un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y al priismo nacional después de que se anunciara la renuncia de cuatro priistas, el dirigente nacional del tricolor dijo al titular del Ejecutivo “usted habla como si el PRI fuera igual a Morena. Pero lo mejor del PRI, se quedó en el PRI, y lo peor que estaba en el PRI, está de su lado”.

Señaló que “no mentir, no robar y no traicionar es letra muerta en su Gobierno y en su partido” y, además, le mencionó que “hoy tiene en algunas embajadas a personas que antes llamó mentirosos, ladrones, corruptos y traidores. Y no lo digo yo. Usted y su partido lo han dicho todos los días”.

Alejandro Moreno también le recordó a López Obrador que él militó en el PRI, e incluso tres de sus “corcholatas” militaron en esta fuerza política.

El líder del Revolucionario Institucional demandó a AMLO que deje de culpar al partido de que no le salgan sus caprichos y sus ambiciones personales.

Expresó que el gran error de López Obrador y Morena ha sido politizar la desgracia de los mexicanos, y alimentar la pobreza y la desigualdad, para impulsar su discurso de odio y división. Por eso, argumentó, “ya no les creen; por eso el pueblo ya no confía en ustedes”.

En ese sentido, expresó, “fueron muy hábiles para ilusionar a la gente, pero han sido mejores para decepcionarla. Y lo peor, meterse con lo más valioso que tienen las y los mexicanos: la seguridad de las familias”.

Consideró que “están desesperados porque van a perder en el 2024, y eso los lleva a recurrir a las maniobras más bajas y reprobables para debilitar a nuestro partido y quererlo hacer en el Frente Amplio por México”.

En el PRI, sostuvo el líder nacional del tricolor, “estamos listos para enfrentarlos. No nos van a doblar y les vamos a ganar en el 2024. Y aquí estamos los que queremos un México distinto, un México mejor y que juntos construyamos el mejor México de todos los tiempos”.

Aseguró que el tricolor es de militantes de a pie, que están bajo la lluvia y bajo el sol, que dan la batalla en el territorio y que lo defienden en lo público y en lo privado.

“Nuestro partido construye con la ciudadanía, seguimos trabajando en la Campaña Nacional de Afiliación, con la que estamos sumando cada día más voluntades a nuestro proyecto”, aseguró Alito.

Por último, Moreno indicó que el PRI y el Frente Amplio por México están más unidos que nunca y defenderán al pueblo de México, su libertad y su democracia.