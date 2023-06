Yaret Vázquez, la modelo que busca crear conciencia sobre la salud auditiva

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- En el 2022, la vida de Yaret Vázquez dio un giro de 180 grados, pues de ser una egresada de la carrera de Audioprotesista, dedicada a la atención de niñas y niños con problemas auditivos , se convirtió en la representante de Guanajuato para competir en el proyecto de “Embajadora México”, un certamen de belleza y altruismo en el que la guanajuatense buscará crear conciencia, sobre el valor de la salud auditiva con el proyecto social “Del oído al corazón”.

A sus 26 años, Yaret ya ha logrado recibirse como licenciada en la carrera de Audioprotesista, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), además de que actualmente se está capacitando en el lenguaje de señas y cursando una segunda licenciatura en Capital Humano, en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.

Yaret participará en la nueva edición de Embajadora México 2023.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Yaret Vázquez reconoció que no ha sido un trabajo sencillo llegar hasta donde lo ha logrado; sin embargo, la lucha y dedicación que le ha puesto para llegar hasta ese punto ha cimentado las bases para no ser alguien “del montón” y aprovechar los reflectores que le ha dado el modelaje para apoyar a la comunidad con discapacidad auditiva, esto con el fin que se haga conciencia y apoyar como realmente lo necesitan, con información correcta y respaldada por médicos especialistas en Audiología.

Yaret Vázquez recordó que fue en 2019, cuando por primera vez tuvo la oportunidad de representar a Guanajuato en un certamen de belleza, logrando colocarse como una de las mujeres más bellas del estado; sin embargo, tras esa experiencia, decidió enfocarse en concluir sus estudios y comenzar a trabajar para comenzar a hacer un cambio primero en su entorno.

Durante su trayectoria, ha sido modelo profesional, egresada de la agencia “New black models”, donde se desarrolló en el ámbito del modelaje, participando en eventos como GIFF 2021-2022, el Festival Internacional de la Industria Textil, Mexicana Universal 2019, en donde fue finalista de Mexicana Universal Guanajuato.

“Desde que tengo 15 años, me han invitado a participar en pasarelas, soy muy alta y eso le llamaba la atención a muchas personas que me invitaban a modelar sus prendas o vestuarios o en alguno de sus eventos, pero hasta ahí, sólo fue una primera experiencia en la que obvio me gustó, pero decidí seguir apostándole a lo que me llamaba más la atención”, dijo.

Tras su primera experiencia, narró que en 2022 fue cuando de nueva cuenta el mundo de los certámenes de belleza volvieron a tocar su puerta, sin embargo, en esta ocasión no sólo sería su belleza física lo que le valdría para avanzar, pues en esta ocasión el certamen también trataría de un proyecto social que impulsará una acción a favor de la sociedad mexicana.

“Varios años pasaron desde la primera vez que estuve en este mundo, incluso hace unos años participé en otro certamen, en el que obvio también me encantó la experiencia, pero hace un año me invitaron a que si no quería participar aquí en ‘Embajadoras Guanajuato’, primero municipal y luego para el estatal y decidieron que me quedara; después me dijeron que si quería ser la representante de Guanajuato ante México y obvio acepté, pues además de que sí es un certamen de belleza, éste en particular, podemos mostrar un proyecto con causa y qué mejor que mostrar mi proyecto, esto que hago que es apoyar a personas a detectar sobre si las niñas o niños tienen problemas auditivos, a crear conciencia de cómo tratarlo y cómo hacerle para que puedan vivir una vida normal”, dijo.

La guanajuatense sabe que le falta mucho por recorrer, sin embargo, aseguró sentirse con confianza para que más guanajuatenses se sumen a su proyecto y poder dar a conocer su proyecto “Del oído al corazón”.

Yaret Vázquez estará participando el próximo mes de septiembre en la final de “Embajadoras México”, a celebrarse en el estado de Sinaloa, por lo cual, si deseas tener una información más detallada de cómo conocer más a fondo su iniciativa, lo podrás a hacer a través de las redes sociales oficiales de @yaret_vázquezp y @embajadoramexico.