Yamel Milantoni, salmantina que logró vencer al cáncer de mama

A sus 44 años de edad Yamel Milantoni Chávez, es una salmantina que sobrevivió al cáncer de mama; durante seis años estuvo en tratamiento y pese a los malos diagnósticos, logró salir de esa etapa tan dolorosa en su vida.

Sobre ello narró que a sus 37 años sintió una “bolita” en uno de sus pechos, lo que pensó que era parte de un problema hormonal, sin embargo, se realizó una mastografía, cuyo resultado fue negativo; tiempo después notó que este cuerpo extraño comenzó a crecer y decidió volver a realizarse otro estudio y biopsia, en donde le fue diagnosticado su cáncer.

“Son cosas que uno cree que no nos van a pasar, cuando el primer oncólogo me dice que pudiera ser cáncer y me habla de una mastectomía radical es cuando quitan un seno de raíz, me llené de pánico y me dije que no podía vivir esta historia, y por ello decidí cambiar de oncólogo y donde me confirmaron que sí tenía cáncer y no podía tocarlo mucho porque lo alteras y mi miedo era que se propagara por las células”, comentó.

Luego de su diagnóstico, en tan solo 15 días se le realizó el retiro de su seno, lo que fue una etapa fuerte y dolorosa para ella, que podría presentar algunos efectos que podría tener al cumplir con el tratamiento de quimioterapia.

“Se me iba a caer el cabello, pestañas, cejas, la piel se te reseca y tu ciclo hormonal hace un alto y muchas cosas que no creemos, cuando el oncólogo me platicaba todo esto yo no creía y no quería verme así, yo no puedo vivir con esta imagen que me describía el oncólogo; en el día de la cirugía al verme al espejo no fue tan fuerte como yo pensaba, con el paso de los días ya uno va viendo que le hace falta una parte de su cuerpo, pero sigo viva y lo bueno es que no hizo metástasis; cuando me dijeron esto yo dije que no me iba a morir, tenía una hija en ese entonces de nueve años y lo único que pensaba es que tenemos que ser fuertes, salir adelante, yo lo que dije es que las quimioterapias no le iban a afectar yo no voy a ser parte del proceso de una persona demacrada”, explicó.

Local Casos de cáncer de mama han aumentado en el estado de Guanajuato

Durante su tratamiento, Milantoni Chávez recibió 16 quimioterapias; 12 de ellas de manera semanal, que le causaron debilidad mientras que las últimas cuatro fueron realizadas cada 21 días, las que para en ese entonces se rapó y por lo mismo, se le cayeron las cejas, pestañas y su cuerpo cambió totalmente.

“La atención que me dieron en ese entonces en el seguro popular, fue magnífica, porque nunca me faltó medicamento y el ambiente que había con las compañeras de quimios fue un aliciente bonito porque te levantaban el ánimo; fue complicado en ese entonces porque yo daba muchas clases en un gimnasio en que la entrenadora llegara con un turbante y estar en un proceso de cáncer era admirable pero de momento fue difícil, pero lo sabemos sobrellevar y tomaba la mejor actitud y nunca tuve un momento de debilidad, y si sabía que me deprimía agrandamos y apoderamos la enfermedad, entonces no podía permitir que la enfermedad fuera más grande”, explicó.

La fortaleza que tuvo en ese momento fue que estaba solamente en una etapa inicial, y cada día al término de sus quimioterapias Yamel, hacía su vida lo más normal posible, como hacer ejercicio.

“El hecho de estar aquí tienes otra perspectiva y te demuestras que si puedes, porque tengo que hacerlo por mí, por mi hija, y me decía que tengo que llegar a los 80 años; yo esto lo veía como una experiencia, tenía que brincar la etapa, lo logré, con sus dolores; en este camino sabemos que hay gente que no entiende el proceso, gente que se acerca por morbo y que se acercan por ayudar, aunque hay algunos que sin conocer, te juzgan y todo esto son procesos y se agradece, que después de seis años estoy aquí entera y me siento mejor”, puntualizó.

Dentro de su experiencia, compartió que hace tres años tuvo la oportunidad de que se llevara a cabo la reconstrucción de su pecho, el cual dijo fue “el mejor día de su vida”. “Esto es parte de nuestro tratamiento y todas tenemos el derecho a recibirlo. Yo le dije al cirujano, tu no reconstruyes senos, tu reconstruyes sonrisas, lo cual es cierto, porque cuando uno se ve al espejo, y se ve completa, es algo que no creía, el verme completa es un momento que me llegaría, he tenido varios dolores en silencio en donde no puedes pensar en ese momento de felicidad; el apoyo de mi familia, amigos y esposo fue incondicional y esto fue la raíz de poder echarle ganas”, añadió.

Hoy a seis años de distancia agradeció al cáncer el aparecer en su vida, ya que gracias a ello, aprendió a caminar ligero, de igual manera, hizo un mensaje a todas aquellas mujeres que tienen miedo en auto explorarse. “El cáncer no distingue, yo les digo a todas esas mujeres a que toquen su cuerpo, se auto exploren y si hoy no se cuidan, no tengan miedo, es fácil distinguir una bolita, nosotras tenemos en nuestras manos la oportunidad de salvarnos, tócate antes de que te toque, porque puede ser demasiado tarde”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En la república mexicana, en el año del 2015, de acuerdo a la información que se tiene registrado por el Gobierno Federal, se registraron un total de seis mil 252 casos de fallecimientos de cáncer de mama, el cual se presentó en mujeres del rango 25 años de edad.