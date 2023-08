Wendy Guevara va a apoyar una fundación de cáncer de mama

En la casa donde nació Wendy Guevara , hay un altar dedicado a su abuelita Gloria quien murió de cáncer, el espacio está en una esquina y está acompañado de un sirio, velas, una divina infantita, una Virgen de Guadalupe, una imagen de la ascensión del Señor y el Divino Niño.

A decir de Fabiola Venegas Vázquez, madre de Wendy este espacio es sagrado para todos los integrantes de la familia, incluso han tenido manifestaciones milagrosas, por ejemplo de la cera del cirio se forman corazones, estos son guardados con amor pues son una muestra de que Dios cuida y protege a los integrantes de la influencer.

La señora Fabiola, es religiosa y de corazón altruista, ella reza el rosario y cuando la gente le pide que haga levantamiento de cruz -celebración fúnebre, en la ciudad de León y varias partes de México, cuando una persona fallece se coloca una cruz ya sea de tierra o cal, al finalizar el novenario con rezos, familiares juntan la cruz y la llevan a un camposanto-, con gusto lo hace sin recibir nada a cambio.

“Aquí la gente me habla para que rece el rosario o les levante la Cruz, hay personas que cobran y yo nunca lo hago porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Te voy a enseñar mis corazones estos me los regaló Dios, es una muestra de su amor”, comentó.

También platicó que el Día del Niño, le hace su celebración grande a su Divino Niño, regala pastel, dulces y pelotas, esto con apoyo de toda su familia.

Apoyará Wendy a fundación de cáncer de mama

“No me gusta mucho hablar del tema pero ustedes saben que mi abuelita Gloria murió de cáncer, entonces quiero hacer una donación de dinero a una fundación con personas de cáncer de mamá y eso lo hago por mi abuela y para decir, en el reality me divertí y me la pase cómoda, lloré, me sentí triste, me sentí con el corazón apachurrado, me sentí feliz y toda esa experiencia yo creo que jamás va a volver a vivir en mi vida, me ayudó a reflexionar muchas cosas por eso quiero dar un apoyo a personas con mama y lo voy a hacer”, dijo a través de un video en Twitter.

Por otro lado, Paco Guevara mencionó a Organización Editorial Mexicana que una parte de las ganancias de la línea de ropa que se encuentra disponible en el sitio web wendyoficial.com y que se lanzó mientras la influencer se encontraba en La Casa de los Famosos será destinada para apoyar a la comunidad LGBTQ+, especialmente trans.

Además, Paco busca un espacio en el Coecillo o cerca del barrio para formar un centro de rehabilitación con el fin de apoyar a personas que se encuentren en esta situación vulnerable y habrá especialistas para que los solicitantes lleven un proceso con amor y en las mejores condiciones.