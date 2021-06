Vuelven a las aulas más de 250 escuelas de Guanajuato

A partir del lunes, entre 250 y 300 escuelas más de Guanajuato se incorporarán al programa piloto de regreso a clases presenciales, el cual se ha desarrollo sin complicaciones en el estado, pues no ha habido contagios masivos de Covid-19 tras este retorno escalonado y paulatino a las aulas.

De Viva Voz...

“Es una incorporación ordenada, escalonada, muy meticulosamente estudiada por todas las autoridades para disminuir al máximo los riesgos, en el entendido de que no existe el riesgo cero”.

Luis Carlos Zúñiga Durán | Director general de Protección contra Riesgos Sanitarios.

Luis Carlos Zúñiga Durán, director general de Protección contra Riesgos Sanitarios de Guanajuato, informó que esto no significa que sea un retorno masivo a clases presenciales, sino que estas escuelas que volveran a clases presenciales el lunes eran de las que se habían registrado para ser parte de la primera etapa del proyecto piloto para volver a las aulas.

Luis Carlos Zúñiga Durán explicó que para la primera etapa del proyecto piloto se inscribieron un total de 750 planteles, de los cuales fueron escogidos alrededor de 200 que representan a 351 niveles educativos, todo con base a su infraestructura, sus protocolos, a una serie de requisitos a llenar fueron escogiéndose y fueron depurando.





El lunes volverán a las clases presenciales más de 250 planteles más.





“A partir del lunes siete de junio se incorporarán de esos 700 planteles que se inscribieron en un principio aproximadamente otros 250 a 300 que ya estaban en esta lista de arranque, que ya cumplieron con esos prerrequisitos, que ya está pactado el número y el aforo que se van a tener por salón, que ya se está pactado el horario, estos se incorporarán la próxima semana”, dijo el director del Protección contra Riesgos Sanitarios de Guanajuato.

No obstante, reiteró que este lunes no hay regreso masivo a las aulas, por lo que los alumnos de aquellos planteles que aún no han conseguido su aval para volver a clases deberán mantener sus programa a través de lo virtual.





El regreso a clases presenciales no ha generado nuevos contagios.





Luis Carlos Zúñiga Durán adelantó que la Secretaría de Educación de Guanajuato pondrá en marcha una nueva convocatoria para sumar a más planteles para que vuelvan a clases presenciales y así ir incrementando de manera paulatina el retorno a las aulas.

“Estén pendientes a las nuevas convocatorias que hará a Secretaría de Educación para ir creciendo la incorporación ordenada, escalonada, muy meticulosamente estudiada por todas las autoridades para disminuir al máximo los riesgos, en el entendido de que no existe el riesgo cero”.

Por su parte, Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, aseuró que el pilotaje para el retorno a clases presenciales ha sido exitoso y aunque dijo que hubo cuatro casos sospechosos de personas que volvieron a las aulas, todos ellos salieron negativos.