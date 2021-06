Vive el Día del Padre todos los días

José Ángel Guerrero González, durante 27 años estuvo prestando su servicio a la nación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al ser parte de las brigadas de rescate a la población y enfrentarse a diversas circunstancias que lo hacían recordar a su familia constantemente, y que para recuperar el tiempo perdido con sus hijos ha decidido hacer del Día del Padre parte de su vida cotidiana.

La tarea de ser padre, combinado con la de su trabajo como militar no fue nada sencilla, ya que tuvo aprender a brindar tiempo de calidad a sus hijos “cuando eres militar y papá a la vez, tienes que aprender a cambiar la rutina de cantidad a calidad, porque es muy corto el tiempo que pasas con tu familia y se tiene que aprovechar”, explicó.

Durante 27 años fue militar.

Aunque para Ángel nunca fue difícil combinar su trabajo con ser papá, es consciente que para sus hijos los meses que él pasaba fuera eran los más complicados, debido al gran apego que tiene con él.

“Nunca se me complicó mi trabajo como militar con ser papá, pero no puedo decir lo mismo de mis hijos que fueron los que más sufrieron mi ausencia durante los periodos de tiempo más largos que no me veían”, recordó.

Las falsas creencias han hecho ver a los padres que son militares como grandes tiranos, pero Ángel ha buscado cambiar ese mito, pues con su familia se ha enfocado a ser un amigos, más que un padre para sus tres hijos, a los que ha educado bajos los principios de responsabilidad y respeto, que adoptó durante sus 27 años de servicio a la nación.

Ahora con dos años fuera de las misiones de rescate y de la vida como militar, Ángel ha buscado recuperar el tiempo con su familia convirtiéndose en un padre ejemplar y disfrutando de cada uno de los momentos que pasa con su familia, haciendo del Día del Padre una actividad cotidiana.