Visita Tino Fernandez "La ficha roja de Parchis" Salamanca

Constantino Fernández Fernández, mejor conocido como Tino Fernández, “la Ficha Roja de Parchís”, se presentó en el IECA Salamanca con su conferencia "El Poder de Un Corazón", a través de la cual busca dejar un mensaje de superación y perseverancia mediante sus vivencias.

Después haber tocado el cielo en los años 80´s con Parchís, agrupación que le permitió conocer de norte a sur y de este a oeste la republica de mexicana, tras haberlo tenido todo, regresó a México a sus 55 años para contar su historia, sobre su experiencia y aquellos momentos buenos y malos que lo llevaron a convertirse en el hombre que ahora es.

“Es una conferencia motivacional yo lo que trato es modestamente dar fe de mi experiencia de los muchos momentos que a lo largo de mis 55 años he venido atesorando que han sido buenos y malos ha habido de todo, el mensaje que yo trato de dejar con la conferencia es que siempre se puede salir adelante que de uno desde el poder de su corazón es capaz de muchas cosas, creemos que no, pensamos que no y muchas veces nos venimos abajo a la primera de cambio y no, lo que hay que hacer es perseverar y tener tesón firmeza para salir adelante”, explicó.

Fue un accidente de tráfico en donde perdió su brazo, lo que llevó a Tino a cambiar su perspectiva de vida y a vivir cada minuto como si fuera el último, a disfrutar cada lugar visita como su fuera el último y fue precisamente la finalidad de su conferencias, hacer que los salmantinos aprendan a ser felices y valorar todo lo que tiene su cuidad.

“Salamanca me eligió a mí, a través de gente muy preocupada por el desarrollo cultural de Salamanca, que a través de mi experiencia de vida, busca que los salmantinos valoren y aprecien su ciudad”, explicó.

Parchís, fue una de las agrupaciones más importantes de habla hispana, durante la época de1979 y 1985 alcanzó el éxito mundial en España y Hispanoamérica, formó parte de la generación de artistas infantiles que comenzaron a nacer durante esa década como Menudo, Fandango y Timbiriche, por mencionar algunas.