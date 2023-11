Reconoce PAN que sólo 50% de mexicanos conoce a Xóchitl Gálvez

GUANAJUATO, Gto.- Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció que actualmente sólo 50% de la población del país conoce a la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, por lo que pidió a las diputadas y diputados panistas que den a conocer el mensaje de la que será su abanderada en el próximo proceso electoral de 2024.

Durante su visita a Guanajuato para encabezar la reunión plenaria con legisladores panistas y en donde el llamado fue el dar a conocer a Xóchitl Gálvez, Marko Cortés señaló que la precandidata del Frente Amplio por México es conocida mayormente en las zonas urbanas del país, a donde su mensaje ha llegado a través de las redes sociales, pues denunció que hay un cerco mediático que no está dando los mismos espacios que sí le dan a la precandidata de Morena.

“Ese es que ese es nuestro reto, ese es nuestro reto, hoy a Xóchitl Gálvez la conoce el 50% de las y los mexicanos. ¿Dónde la conocen más? En los centros urbanos, porque ella se da como un fenómeno social a través de las redes sociales, a través de los WhatsApp y ahora lo que requerimos es que llegue a todas las regiones.

“Y por eso parte de la convocatoria que estamos haciendo a todas las y los diputados locales del país que vienen aquí a Guanajuato, es que nos ayuden a que el mensaje, a que la propuesta, a que la historia de lucha de Xóchitl llegue a todos los rincones de México, para que cuando comparen en un cuerpo a cuerpo a Xóchitl frente a la Sheinbaum, van a ver ahora sí realmente quién trae a la mejor”, dijo el dirigente panista.

He empezado campañas 35 puntos abajo: Gálvez

Por su parte, Xóchitl Gálvez también reconoció que la precampaña la ha iniciado con números por debajo de Claudia Sheinbaum en las preferencias, pero dijo que eso no es un tema que le preocupe, pues no es algo nuevo para ella.

“Yo he empezado contiendas con 35 puntos abajo, el tema aquí es que estamos compitiendo contra demasiados millones en Sheinbaum”, dijo.

Además, acusó que está enfrentando un cerco mediático, pues la cobertura de sus eventos no ha sido igual a la que se le ha dado a Claudia Sheinbaum.

“Esto de que metan ocho millones de pesos diarios para atacarme en las redes sociales yo pregunto: ¿de dónde sale el dinero? Es un robadero de este gobierno y yo traigo cobertura dos a uno en los medios, dos Sheinbaum y uno yo, está bien, la respeto, pero eso no es parejo, porque muchos sí tienen esa fuerza, ella estuvo en el gobierno, seguramente tiene mucha lana para las redes sociales, vamos a ver ahora cuánto declara, sería interesante ver cuánto declara en la precampaña”.

En ese mismo sentido, Marko Cortés Mendoza dijo que pedirán al Instituto Nacional Electoral (INE) que haya una cobertura equitativa en los medios de comunicación sobre el proceso electoral venidero.

“Acción Nacional se suma a la exigencia de Xóchitl Gálvez para que el INE realmente pida que los medios de comunicación sean equilibrados en todas las diversas publicaciones, notas que se han venido haciendo en todo el país.

“Entendemos que hay muchísima presión del gobierno para con los medios, para con los empresarios, para con muchos actores que quieren que solamente se cuente una parte de la historia y no la historia completa”, dijo el dirigente nacional.

Y ejemplificó: “mientras en el primer minuto de la campaña de Xóchitl Gálvez, a la media noche, ella estaba en Coyuca de Benítez, allá donde el huracán Otis impactó fuertemente y tuvo un evento sin movilización, sin despensas, sin camiones, la gente salió de su casa con veladoras, con la esperanza. Eso no mereció grandes notas, eso no mereció grandes comentarios; estuvimos después en Ciudad Juárez, en la X más grande de todo México, en un evento en donde la gente formó un corazón (…) y no, no fue con la cobertura que esto tendría que haber tenido o la reaparición de Pancho Barrio, el primer gobernador de Acción Nacional allá en Chihuahua en un magno evento también, no lo ha merecido”.

Cerrarán filas

Marko Cortés explicó que una vez que iniciaron las precampañas, las dirigencias del PAN, PRI y PRD habrán de sumarse a la labor de dar a conocer el trabajo de Xóchitl Gálvez, pues reconoció que no pudieron asistir a su inicio de precampaña, pues aún estaban formalizando la alianza del Frente Amplio por México.

“Estábamos cerrando el acuerdo de convenio de coalición, era muy importante (…) el 20 de noviembre es el día que se cerraba el acuerdo de convenio de coalición y el 20 de noviembre es el día que en el primer minuto Xóchitl estuvo en Coyuca de Benítez, pero nosotros, apenas esa noche, como a las 23:20 de la noche, logramos firmar el convenio de coalición, entonces todavía no tenemos esa habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, pero estamos juntos, estamos con todo, estamos realmente convencidos de que lo vamos a lograr”.

La propia Xóchitl Gálvez reconoció que el tema de la firma de la alianza le jugó en contra, por lo que agradeció que éste terminara y ahora sí enfocará sus baterías en la conformación de su equipo, del que adelantó estará presentando la próxima semana.

“Vienen varias integraciones importantes, para mí fue muy importante que ya se acabara la negociación, porque ahora estamos muy concentrados en el tema de la precampaña, vamos a presentar la semana que entra el equipo completo de todos los que estamos trabajando y hay gente muy valiosa, que seguramente van a conocer”.

Además, confirmó que Lorenzo Córdova, extitular del INE, no se unirá a su equipo de precampaña.