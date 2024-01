Visita Bill Clinton San Miguel de Allende

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- El ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, estuvo de visita por San Miguel de Allende, en donde recorrió tranquilamente las calles del centro de la ciudad. De esto dio cuenta el presidente municipal, Mauricio Trejo Pureco, a través de su perfil de X, asegurando que por eso el Municipio es la mejor ciudad pequeña del mundo.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

En su red social el alcalde menciona: “hasta Bill Clinton se pasea tranquilo y seguro por las calles de San Miguel de Allende disfrutando de su belleza única y amabilidad de los sanmiguelenses. Welcome MR. PRESIDENT! Por eso somos BEST SMALL CITY OF THE WORLD!!!” D!!!

Checa la nota ➡ Se fortalece comercio y actividad agropecuaria de Cortazar en 2023

Además, en esta misma publicación, etiquetó al gobernador del Estado Diego, Sinhue Rodríguez Vallejo; a la precandidata a la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; al secretario de seguridad del estado, Alvar Cabeza de Vaca y al presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas.

En la fotografía que compartió el Alcalde Mauricio Trejo se muestra a un sonriente Bill Clinton, quien saluda a unas personas en el jardín principal de San Miguel, frente a la icónica parroquia, mientras en su mano izquierda lleva un vaso de café.

Bill Clinton se desempeñó como el presidente número 42 de los Estados Unidos, de 1993 a 2001 y antes de ser presidente fue gobernador de Arkansas y miembro del partido demócrata, además de ser el esposo de la exsecretaria de Estado, exsenadora de los Estados Unidos y candidata a la presidencia por el Partido Demócrata en 2016, Hillary Clinton.

Te invitamos a leer ➡ Incrementa el precio de la Rosca de Reyes hasta un 10%

En esta ocasión el exmandatario disfrutó de San Miguel de Allende, como lo han hecho otras personalidades del mundo del espectáculo como recientemente lo hizo el reconocido cantante Maluma, y del deporte, como el pugilista Saúl “Canelo” Álvarez. Además ha recibido comitivas estudiantiles, como la que en meses pasados llegó de Japón para conocer esta gran ciudad.