Vendedores de pirotecnia han reportado bajas ventas al cierre del año

Ante la publicidad negativa que se tiene ante el uso de pirotecnia, integrantes de Pirotécnicos del Bajío comentaron que esto ha ocasionado que sus ventas vayan disminuyendo a comparación del año pasado.

“Han estado muy variados los días de ventas, ha estado muy tranquilo, pero esperamos que el 30 y 31 venga gente y se mejoren nuestras ventas; se ha visto muy poca gente a comparación de otros años me quiero imaginar que es la economía y publicidad o el frío lo que genera que la gente no venga hasta acá a venir a comprar la pirotecnia como años anteriores” Alejandra Martínez, comerciante de pirotecnia, integrante de pirotécnicos del bajío.

Uno de los principales factores que han afectado a que la venta de la pirotecnia en los últimos años haya ido a la baja, ha sido la falta de conciencia por parte de la población ante el uso de la pirotecnia.

“Hay mucha publicidad en contra de la pirotecnia, lo que sí nos afecta pero como lo hacen ver que es responsabilidad de quién lo consume y la gente que viene y nos consume tiene esa mentalidad, aunque sí nos hemos visto afectados no solamente en el municipio sino en todo el estado por estos anuncios; no hay un total de cuántos kilos de pirotecnia se llevaban antes pero sí ha disminuido la venta; ahora solamente se llevan lo más comercial y lo más barato”, señaló.

La vendedora de pirotecnia, comentó que actualmente las tradiciones como el año viejo y el Torito han ido disminuyendo en su venta así como su producción en la entidad.

“En años anteriores hemos tenido mucha afluencia de gente que llegaba a consumir la pirotecnia y ahora ya no tenemos porque no hay fabricantes y aparte por el clima afecta el que la pólvora o el producto no seque y eso hace que el producto no seque”, finalizó.