¡Vámonos a Mazatlán! En una hora y 10 minutos estarás en la playa; consulta el costo del vuelo

León, Gto. (OEM, Informex).- Las playas son el destino favorito de las personas para tomar unos días de descanso o simplemente disfrutar de unas merecidas vacaciones. De acuerdo a diferentes agentes de viajes luego de Puerto Vallarta e Ixtapa Zihuatanejo, Mazatlán, es la playa más visitada por los guanajuatenses.

Con las nuevas rutas recién aperturadas en el Aeropuerto Internacional del Bajío, viajar a la Perla del Pacifico, ya es más cómodo y económico.

A partir del 11 de julio se estrenó el primer vuelo directo del Aeropuerto de Guanajuato a Mazatlán a cargo de la aerolínea Volaris. Los vuelos se encuentran programados martes y domingo con salida directa sin escala a Mazatlán con una duración de 1 hora 10 minutos.

PRECIOS

De acuerdo a la página oficial de Volaris, los precios varían desde los $1,592, luego asciende a $1,753 hasta $4,159, según el día y el horario. Por lo que se recomienda buscar vuelos con semanas de anticipación para poder encontrar precio de acuerdo a nuestro presupuesto.

También se sigue ofertando el vuelo con escala en Guadalajara.

MENOS HORAS

La distancia conduciendo de León a Mazatlán es de 701 km, que se calcula en un traslado de aproximadamente 7 horas 30 minutos carro particular, por carreteras de cuota.

En cambio, viajar por autobús es un promedio de 9 a 10 horas, de la ciudad de León, sólo se cuenta con una salida por día a las 9:30 de la noche con un costo de $1,354.92 y se llega al amanecer a la Perla del Pacifico.

La señora Maura Adela Hernández, visita Mazatlán cada año y normalmente lo hace en autobús y la noticia del vuelo le parece una buena opción.

“Tengo más de 10 años yendo a Mazatlán de vacaciones, es mi lugar favorito para vacacionar. Sinceramente ya estoy acostumbrada a trasladarme en autobús, me duermo y no se me hace tan pesado. Ahora me dicen que el vuelo me cuesta casi igual que el camión, voy a calar en avión, para llegar más rápido”.

MÁS RUTAS

Además de Mazatlán, hay otros 11 vuelos a destinos nacionales: