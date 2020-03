Semiparalizada la ciudad por el paro feminista

VALLE DE SANTIAGO, Gto.- Este día 9 de marzo las calles del municipio no fueron las de costumbre pues a diferencia de los pasados lunes, que se podía ver las mujeres llevar a sus hijos a la escuela o realizar sus actividades desde muy tempranas horas, este lunes no se pudo ver el transitar que común mente se tiene los inicios de semana por la mañana.

A raíz de la convocatoria hecha a través de redes sociales para que ninguna mujer realice sus actividades cotidianas, la gran mayoría de las mujeres vallenses tomaron la iniciativa y se comenzó desde temprano a ver su ausencia, solo unas pocas si realizaron su día normalmente, pues apoyan el movimiento pero siguen con sus labores cotidianas.

Las primeras horas del día las calles principales del centro de la ciudad se pudieron transitar sin ningún problema, pues la ausencia de la mujer se noto, “Yo tengo que trabajar no creo que si lo dejo de hacer este realizando algo mal, respeto a las que no vayan pero a mí me gusta mi trabajo de costurera por lo que si no es necesario no falto”.