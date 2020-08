Mantienen esperanzas comerciantes de pirotecnia

VALLE DE SANTIAGO, Gto. (OEM-Informex).- Vendedores de la pirotecnia en el municipio, tiene aún la esperanza de que sus ventas mejoren para las siguientes semanas antes del día del grito y pese a que el municipio se encuentra en época de contingencia de salud teniendo las diferentes medidas de salud aun vigentes.

Para estas fiestas patrias se espera un incremento en los próximos días ya que estas semanas serán fundamentales para que sus ingresos incrementen un poco y con ello puedan seguir con las ventas de pirotecnia.

Sin embargo, la contingencia de salud aun sigue vigente, y por lo tanto los protocolos de salud se siguen respetando, por ello los vendedores de este productos se encuentran a la expectativa de que sus ventas mejoren, cabe señalar que uno de las indicaciones en esta pandemia es el no tener reuniones masivas por lo que si no hay fiestas, pues la venta de los cohetes no es la misma.

⬇️Da clic aquí⬇️

Policiaca Cae de construcción y le cae barda encima

Policiaca Localiza Policía Municipal a una bebé abandonada en Celaya

La venta de pirotecnia es cada vez más complicada, ya que las campañas que se realizan para mantener este tipo de cohetes lejos del alcance de la población cada año es más constante y grande por lo que vendedores piensan que esto puede ser parte de que sus ventas no estén como en años pasados y ahora se le suma la pandemia en la que está inmersa el municipio pues peligran mas sus ventas.

“Años pasados, las ventas estaban mazo menos bien, sacábamos para subsistir y pues sacar para los alimentos, pero ahora con este de la pandemia la verdad si estamos temiendo que no vayamos a tener ventas, la esperanza a un esta verdad porque pues es lo que mejor nos convendría, el que las ventas repuntaran acercándose el dial del grito, pero si ahora no hay festejos las gente para que va a comprar cohetes” expreso Marco Valadez vendedor de pirotecnia.

“La verdad la gente le teme mucho a los cohetes por lo peligroso que pueden llegar a ser, pero pues eso es por el descuido de uno mismo, la verdad nosotros como vendedores les damos las indicaciones a todos los que nos comprar para que puedan usar los productos de manera adecuada, si ellos no nos hacen caso si es probable que pueda pasar un accidente” Comento Marco Valadez.