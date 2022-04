Invitan a participar en la jornada de revocación de mandato

Valle de Santiago, Gto.- La jornada de revocación de mandato es una oportunidad histórica para todos los mexicanos ya que por primera vez se llevará a cabo en nuestro país este domingo 10 de abril para decidir si continúa o no en su cargo el Presidente de México Andrés Manuel López informó el diputado federal del Partido Morena Emmanuel Reyes Carmona.

El legislador refirió que “es una gran oportunidad para los y las mexicanas para que tengan la posibilidad de acudir a las urnas de acuerdo a la sección electoral que les corresponda. Donde podrán votar para ratificar o negarle la posibilidad del presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador para que continúe en su cargo o no”.

Reyes Carmona comentó que lo anterior es algo histórico para que todas las personas participen y expresen su opinión en las urnas. Ya que dijo que, si este proceso democrático se hubiera realizado en el tiempo de que fueron presidentes de México Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto, hubieran durado poco tiempo en su cargo.

Además, en su partido están promoviendo que la gente acuda a las urnas, ya que anteriormente no existía este proceso democrático por lo que este domingo 10 de abril espera que acudan muchas personas a votar en las casillas que les corresponda, las cuales deben de presentar su credencial de elector vigente.

Valle de Santiago Instalarán casilla especial en la escuela primaria Miguel Hidalgo

“Todas las personas deben de acudir a votar, no importa si están a favor o en contra del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Lo más importante es vencer el abstencionismo y que la gente no se quede en su casa si no que acuda a partir de las ocho de la mañana a votar en alguna de las casillas que estén cerca de su vivienda.

Destacó que si se logra que las personas acudan a votar en determinado porcentaje esta consulta se podrá realizar en los próximos gobiernos para que la gente decida si continúan en su cargo o no los mandatarios de la nación.

Refirió que el año pasado hubo dos elecciones una fue en junio donde salieron las personas a votar para elegir a los gobernadores, presidentes municipales y diputados por lo que la gente ya conoce la forma en la que debe de acudir a las urnas. Y la otra el 1 de agosto que fue una consulta popular también a nivel nacional.

En agosto del año 2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una consulta popular para que la gente acudiera a votar para decidir si se llevaba a cabo el juicio en contra de los ex presidentes de México sin embargo mucha gente no acudió a votar y no se logró los porcentajes esperados en la participación ciudadana.

Finalmente dijo que existen 130 millones de mexicanos y se espera que más del 40 por ciento de la población acuda a votar este domingo 10 de abril en todo el país en las casillas que abrirán a las ocho de la mañana y cerrarán a las seis de la tarde.

Donde las personas tienen que contestar la siguiente pregunta:

¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Los mexicanos que acudan a votar tendrán que elegir una de las dos opciones

Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza.

Que siga en la Presidencia de la República.

Es importante señalar que, si participa al menos el 40 por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores el resultado será vinculatorio, es decir será válida la decisión de que la mayoría haya votado este domingo 10 de abril.