Exigen con marcha justicia por Jacquie, mujer policía asesinada en Salamanca

Valle de Santiago, Gto.- Amigos y familiares de la policía Jacqueline Sánchez Morales, quien fue asesinada en la ciudad de Salamanca, se reunieron en la calle Heroico Colegio Militar, de Valle de Santiago, para pedir justicia por su muerte y que se detenga a los presuntos asesinos.

La mamá de Jacqueline, Yanely Sánchez pidió justicia por la muerte de su hija.

La marcha estuvo encabezada por su mamá, Yanely Sánchez Morales, quien junto con las integrantes del colectivo “Las descendientes de Lilith” se unieron para recorrer las calles de Valle de Santiago y pedir se esclarezca este caso.

Una de las integrantes del colectivo feminista “Las descendientes de Lilith” comentó que ellas conocieron a Jacqueline en 2016 y por ello, cuando se enteraron de su asesinato, han sido ellas algunas de las muchas personas que exigen justicia, pues aseguraron que lo que buscan que no haya más muertes de mujeres y cuando así suceda, que no se le de tantas vueltas al asunto y se clasifique como feminicidio y no como homicidios cuando atentan contra ellas.

Piden que se esclarezca la muerte de Jacqueline Sánchez.

La integrante del colectivo “Las descendientes de Lilith” comentó que casos como el de Jacqueline, quien fue asesinada el pasado 16 de octubre en Salamanca, no hay respuesta por parte de las autoridades y ello lo único que hace es inhibir la denuncia, pues muchas personas consideran que acudir a la Agencia del Ministerio Público es en vano, pues creen que no les van a hacer caso.

Quieren limpiar su nombre

Una de las líderes de esta agrupación manifestó que la muerte de Jacquie, como le decían sus amigos y familiares a la policía vállense que trabajaba en Salamanca, es debido a la inseguridad que existe en Guanajuato y ella fue una víctima más, por lo que convocaron a esta marcha para que se limpie el nombre de la mujer policía, que no se le ligue a nada turbio, ya que mucha gente la conocía de que era una persona de vocación y entregada a su trabajo.

“Siempre fue muy entregada a su trabajo, ya que ella le gustaba cuidar a todas las personas, estuvo en la Sociedad Protectora Animalista Siete Luminarias, donde cuidaban a los perritos de la calle; fue pentatleta; fue voluntaria de la Cruz Roja de Valle de Santiago, además estuvo en la policía de Valle y luego en la policía de Salamanca, por lo que queremos limpiar su nombre y que se esclarezca su muerte”.

Policiaca Fue originaria de Valle de Santiago, policía asesinada en Salamanca

Es importante señalar que en la marcha también estuvo su mamá, quien recordó que su hija siempre destacó en su estudios, ya que cursó la primaria en la escuela Club de Leones, la secundaria en la Benjamín Lara y posteriormente estuvo en el CETIS de Valle de Santiago, donde siempre destacó por ser una persona altruista y sociable.

“Lo único que pido es que la gente sepa que mi hija era una gran mujer y que fue víctima de la violencia que existe en algunas ciudades del estado, como lo es en Salamanca, por lo que esperamos que las autoridades correspondientes esclarezcan su caso”.

Agradeció a las personas que se unieron a esta marcha pacífica, en donde estuvieron sus amigas, las cuales portaron unas cartulinas que decían “Jacqui escucha, esta es tu lucha”, “Marcha por Jacqui”, “No queremos más muertas, queremos más vivas”, “Jaquie, hermana aquí está tu manada, pidiendo justicia”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Durante la realización de la marcha, policía se Valle de Santiago la estuvieron escoltando, particularmente por elementos de la Unidad de Género, quienes acudieron a proteger a este grupo de personas, que lo único que quieren es que se esclarezca la muerte de Jacqueline Sánchez, quien amaba a su familia y en especial a su pequeño hijo de tres años,.