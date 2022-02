Cumplirá 150 años la Alameda de Valle de Santiago

Valle de Santiago, Gto.- El próximo 4 de marzo el parque Hidalgo mejor conocido como la Alameda festejará 150 años del inicio de su construcción con tal motivo actualmente diferentes dependencias municipales trabajan en su rescate ya que presenta árboles secos, falta de luminarias, fuentes y bancas dañadas.

Las lunetas fueron construidas hace más de 100 años.

En el libro que escribió llamado Monografías de Valle de Santiago el ex cronista de la ciudad Oscar Jesús Cortez Toledo señala que en sesión de Ayuntamiento el 4 de marzo de 1872 teniendo como jefe político a Don Zenón Guerrero manifestó que era necesario retomar el proyecto de la Alameda que estaba trazada desde la fundación de la ciudad el 28 de mayo del año de 1607.

Para lo cual reunieron fondos para cubrir gastos teniendo un perímetro de 400 metros construyeron la barda que circunda (divide) la Alameda, siendo de cal y de canto la cual la terminaron de construir en diciembre de 1888.

Cortèz Toledo refirió que plantaron 43 fresnos de los cuales solamente quedan dos. En la actualidad cuenta con laureles de la India que tienen una altura de 30 metros, sabino de los Ríos (Sauz) y algunas jacarandas. Este parque es uno de los más grandes del estado de Guanajuato y con los árboles de mayor altura, los cuales se pueden observar desde diferentes puntos de la ciudad.

En cambio, el ex cronista de la ciudad José Asunción Baltazar del Castillo en su informe señala que el 18 de agosto del año 2002, siendo presidente municipal Rogaciano González inauguraron el nuevo alumbrado público donde instalaron 76 lámparas con aditamentos metálicos de 175 wats cada una, en toda el área interior y exterior del parque.

El área de iluminación es de 360 grados en forma omni direccional ya que las antiguas que tenían más de diez años eran poco eficientes. En los años del 2008 al 2009 se les dio una remodelación general dentro del programa llamado rescate de espacios públicos por parte del gobierno del estado y del municipio.

En ese tiempo colocaron el adoquín en la calle Juárez y en su interior están adecuando la realización de eventos y le piensan dar un mejor atractivo. También cambiaron las lámparas alrededor por unas más coloniales.

Es importante destacar que la Alameda antes del COVID que surgió en el año 2019, era un lugar visitado por muchas personas especialmente el día del aniversario de la Independencia de México 16 de septiembre cuando les gustaba pasear por el lugar para disfrutar de la belleza del lugar.

Un lugar que requiere mucho trabajo

El ex cronista de la ciudad y fotógrafo Oscar Arredondo Ramírez refirió que es importante los trabajos que realizan los representantes de las diferentes dependencias municipales para rescatar la famosa Alameda donde reúnen personas de diferentes lugares para admirar la belleza de sus árboles y de sus lunetas ( sus bancas de cemento) que están alrededor de la misma.

“Es notable los cambios que se le realizan actualmente a la Alameda ya que las personas que acuden veían con tristeza que los árboles se estaban secando y durante muchos años ninguna autoridad realizó nada para recuperarla. Ahora poco a poco el cambio se va notando” indicó.

Arredondo Ramírez comentó que este sitio lo han visitado personas de diferentes estados del país principalmente de Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Aguascalientes, entre otros. Al igual que personas de los 46 municipios de nuestra entidad. Además, al ser un lugar emblemático que se localiza en la zona centro también turistas de países como España, Argentina, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá la han visitado.

El también ex director de turismo en el municipio agregó que otro problema que existe en la Alameda son algunas bancas dañadas y dos de las cuatro fuente están rotas, por lo que pidió también a la población en general que no cuide este lugar al igual que no tire basura o la coloque en los pocos contenedores que hay en el sitio.

Las etapas del proyecto

Por su parte, la encargada del proyecto de restauración de la Alameda Rosana Aguilera Nieto comentó que la recuperación de este parque se lleva a cabo en diferentes etapas, la primera fue realizar un estudio para ver el problema que tenían los árboles que se estaban secando.

La segunda etapa consistió en traer especialistas para que cortaran las ramas de los árboles que se secaron y algunos árboles por lo cual se cuenta con personal capacitado para recuperar la Alameda con la participación de diferentes dependencias.

Finalmente señaló que después del 11 de abril, ya pasando la veda electoral que establece el Instituto Nacional Electoral ( INE) los directores de diferentes dependencias detallarán lo que están realizando para contar con una mejor Alameda que es uno de los lugares favoritos de los vallenses y de los turistas nacionales y extranjeros además del jardín principal y algunos de los siete cràteres como lo son el Rincón de Parangueo, La Alberca y la Hoya de Álvarez.

Es un lugar visitado por muchas personas