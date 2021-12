Usan banquetas y camellones como basureros en la Colonia Guanajuato

Habitantes de la colonia Guanajuato, dieron a conocer que persiste el problema de la falta de cultura y responsabilidad de algunos vecinos, quienes sacan la basura a deshoras sin importar que sea regada por los perros hacia otros lugares, denuncian colonos de la zona.

Los afectados señalaron que vecinos sacan sus bolsas de basura cuando ya ha pasado el camión recolector, y se van a trabajar sin importarles los problemas que se generan, como se puede observar en la calle León.

“Algunos cumplimos y si alcanzamos el camión pues nos esperamos para otro día, pero que nos ganamos si los que no respetan la sacan y los perros la riegan hasta afuera de nuestras viviendas, además del mal aspecto nos toca a nosotros recogerla”, señaló Martha Vega.





Usan banquetas y camellones como basurero.





Así mismo, la problemática se ve reflejada en la mayoría de las calles de la colonia, sin embrago, es en la calle Comonfort y las aledañas al mercado Barahona las que mayor acumulación de basura presentan, ya que vecinos y comerciantes de las inmediaciones usan las banquetas y camellones como depósitos de basura, lo que ha atraído fauna nociva a la zona.

“El problema es que la basura atrae no sólo a los perros callejeros, sino también a ratas y cucarachas, que pueden transmitir una enfermedad en este caso a los niños que andan jugando en las calles, y es lo que la gente no entiende por más que les decimos o les ponen letreros de no tirar basura, poco les importa”, argumentó José Barrón.

Ante ello, los colonos piden a las autoridades se sancione a quienes no acaten los llamados de atención sobre el tirar basura en las calles, pues la falta de cultura cívica y responsabilidad de algunos lugareños atenta contra la salud de los demás vecinos.