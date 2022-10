Urge reactivar fideicomiso para que ex-braceros cobren fondo de ahorro

Francisco Martín Escobar Osornio, dirigente estatal de la Unión Democrática Campesina (UDC) Guanajuato, dijo que es urgente que se reactive el fideicomiso para que exbraceros o que sus familiares puedan cobrar el recurso que les corresponde del fondo de ahorro, pues en Guanajuato hay más de 12 mil personas que no han podido cobrar ese recurso.





En entrevista, refirió que lo más viable sería el regreso del fideicomiso para que los exbraceros que tienen derecho a tal recurso puedan cobrarlo, ya que ante la desaparición de los fideicomisos, ya no pudieron hacer el cobro del dinero que les pertenece; sin embargo, dijo que si no regresa el fideicomiso, la Federación debe buscar otro mecanismo para pagar su recurso a los ex braceros.



Dijo que cuando aún existía el fideicomiso, Guanajuato fue uno de los estados en donde los ex braceros más se beneficiaron; no obstante, refirió que es necesario que se reactive el fideicomiso para que todos los beneficiarios puedan acceder al recurso.





"Nosotros estamos planteando qué este fideicomiso se le asignen recursos o si no es mediante fideicomiso que sea con otro mecanismo pero que se permita que todas aquellas personas que aún viven y que no han podido cobrar se les pueda regresar ese fondo de ahorro".



Manifestó que todos los ex braceros que laboraron de 1946 a 1964 tienen derecho a recibir recursos, por lo que dijo es fundamental que a nivel federal se reactive el fideicomiso y que con ello les regresen las aportaciones que hicieron cuando estaban activos laboralmente.

Dijo que muchos ex braceros que laboraban ese lapso de tiempo en la unión americana, ya fallecieron, sin embargo, dijo que sus cónyuges podrán realizar el cobro si se reactiva el fideicomiso pero presentando un cheque de pago u otro documento que avale que trabajaron.



"Hay que acreditar que se estuvo trabajando entre 1946 y 1964 en Estados Unidos y tenían que acreditarlo con una mica café que era la que le daban con un contrato de trabajo en alguna empresa en ese lapso o con algún cheque de pago, Guanajuato fue de lis Estados donde más personas salieron apoyadas con este programa".