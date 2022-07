Urge que universidades actualicen planes de estudios

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Ante la alta demanda de ingenieros, técnicos automotrices y diseñadores en mecatrónica en el estado, se requiere que las universidades actualicen sus planes de estudios, a fin de contar con personal capacitado acorde a las necesidades empresariales se tiene en la entidad, expuso el titular del ejecutivo estatal, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En el marco del Primer Enlace Laboral realizado en la capital de Guanajuato, un espacio que cuenta con mil 110 oportunidades de empleo, el gobernador reconoció la falta de guanajuatenses especializados y que ello ha repercutido en los salarios.

Guanajuato apuesta por mejores salarios, pero mayor capacitación.

En ese tenor manifestó que las empresas extranjeras puedan ofrecer mejores salarios, siempre y cuando el personal esté ampliamente capacitados, ya que, si bien las empresas deben pagar al menos lo que establece la ley, una de las problemáticas a las que se enfrenta es la falta de especialistas en la industria.

“No puedes poner por decreto que ganen tanto, sino que ellos te dicen, ok, qué sabe hacer tu gente, a ver, por ejemplo, yo tengo dos empresas, una arma, estas piezas, otro diseña, pero para el diseño necesito que tengan ciertas capacidades y que manejen estos programas, tienes ahí en Guanajuato, ah, pues no, apenas están las primeras generaciones, bueno, entonces ahorita te puedo ofrecer este tipo de empleo, y obviamente gana menos el que arma una pieza que el que la diseña”, recalcó.

Necesario que planes de estudios de universidades se adapten a las nuevas demandas laborales.

El mandatario estatal dijo que “nos han vendido el sueño mexicano”, de estudiar una licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas, que permitan acceder a mejor salario, el cual una vez que egresan de las universidades no ocurre, ello ante el incremento de egresados que de manera anual se tiene.

“Se ocupan programadores técnicos, ingenieros, programadores, entonces el llamado seguirá siendo para las universidades públicas y privadas a que puedan revisar sus planes de estudios y su oferta educativa, hacia dónde va su futuro, si queremos empleos mejor pagados que tengan gentes con especialidades, en electrónica, mecatrónica y es lo que nos va a tener salarios mejor pagados”, finalizó.