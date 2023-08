“Una brutalidad social el asesinato de Milagros”: Las libres

León, Gto., (OEM-Informex).- El feminicidio de Milagros ocurrido la mañana del jueves en la colonia Granada de León, es una brutalidad social y un ejemplo de cómo han fallado los sistemas de gobierno en políticas de prevención, así lo señaló la activista defensora de los derechos de las mujeres y representante de la organización civil guanajuatense Las libres , Verónica Cruz.

"Vivimos una brutalidad social, lo que le pasó a la joven Milagros es un ejemplo clarísimo de cómo ha fallado todo el sistema de gobierno federal, estatal y municipal en las políticas preventivas, no estamos ni siquiera atendiendo la situación de la violencia, cuando ya ocurrió otro caso de feminicidio", dijo.

"LO SENTIMOS"

Comentó que lo único que hacen las autoridades es salir y decir "lo sentimos", pero no identifican cuál es su responsabilidad en este tipo de actos violentos principalmente contra las mujeres.

"Estamos muy lejos de que hayan políticas efectivas, todas las autoridades hoy lo único que comentan a la sociedad es decir que lo sienten, que van a buscar a los responsables, a pedir que todos ayuden a identificar al responsable, pero no están pensando en cuál es su papel en la prevención de la violencia y la inseguridad en la que vivimos todos, pero principalmente las mujeres", agregó.

LA ACUCHILLAN

La mujer de 40 años fue asesinada a tres cuadras de su casa en el día de su cumpleaños años cuando se dirigía a su trabajo.

Antes de las 07:00 horas de la mañana del jueves 10 de agosto, un hombre que ya está plenamente identificado, pero prófugo de la justicia, la siguió por varios segundos hasta que la acuchilló en varias ocasiones en diversas partes de su cuerpo.

El momento quedó captado en unas cámaras de videovigilancia, de no ser así, Verónica Cruz aseguró que nada hubiera pasado, y las autoridades hubieran seguido sin actuar.

SIN VIDEO NO HABRÍA ACTUACIÓN

"Nada hubiera pasado, el video sirve para que la sociedad vuelva a tomar conciencia porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir así porque no exigimos lo suficiente a las autoridades, sólo exigimos un día y al otro todo vuelve a la normalidad”

“Este video al menos lo que hace es que la gente se indigne lo suficiente para exigir justicia, pero todavía no nos alcanza para poner a todas las autoridades, hablo de legisladores, regidores, alcaldes, a trabajar en la prevención, porque todavía no piensan ni siquiera en la responsabilidad que tienen en ese asesinato en particular", añadió.